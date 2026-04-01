Ректорът на университета в Белград поиска независимо разследване за смъртта на студентка, след като сръбската полиция влезе в Ректората

Ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич поиска независимо разследване за инцидент с 25-годишна студентка, която бе намерена мъртва на 26 март късно вечерта пред Философския факултет в центъра на на сръбската столица Белград.

Проф. Джокич, който прекара цял ден в Ректората, направи това изявление преди малко от балкона на административната сграда на Белградския университет, докато представители на полицията продължават да претърсват кабинета му и останалите помещения във връзка с инцидента.

Той се обърна към студенти, преподаватели и граждани, които се събраха пред Ректората на протест в защита на автономията на Белградския университет, където в късните часове на деня се стигна до сблъсъци с полицията и употреба на палки и сълзотворен газ.

Ректорът каза, че членове на дирекция "Криминална полиция" към сръбското министерство на вътрешните работи са влезли по-рано днес „без предварително уведомление и ясно правно основание“, за да обискират кабинета му и да търсят документи.

„Дойдоха да унижат и да кажат на всеки професор, студент и гражданин – вижте какво ще се случи с тези, които не мълчат“, каза той.

„Млада жена почина, това е трагедия, която заслужава справедливо, независимо и достойно разследване. (...) Вместо това получихме само (една) полицейска акция“, каза проф. Джокич.

Граждани реагираха на речта му, скандирайки „Няма да се откажем от Ректора“.

В момента претърсването в Ректората и във Философския факултет на Белградския университет, които са свързани с топла връзка, продължава.

Висшата прокуратура призова гражданите да не нападат представители на жандармерията и да не възпрепятстват работата на полицията, тъй като силите на реда се намират пред и вътре в сградата на най-голямото висше училище в Сърбия след издадена заповед за временно изземване на камери, документи и доказателства, които могат да хвърлят светлина върху събитията от 26 март, предизвикали смъртта на 25 годишната студентка.

По-рано министерството на вътрешните работи на Сърбия оповести, че студентката е паднала от петия етаж на Философския факултет на Белградския университет, а преди това вътре в сградата е имало употреба на пиротехнически средства.