Ректорът на университета в Белград поиска независимо разследване за смъртта на студентка, след като сръбската полиция влезе в Ректората

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград ( 31 март 2026) Арести на граждани и сблъсъци с полицията по време на протест, организиран от студенти, пред Ректората на Белградския университет, заради появата на представители на дирекция „Криминална полиция” към сръбското МВР в сградата на университета и в кабинета на ректора проф. Владан Джокич по повод разследване на смъртта на 25-годишна студентка, която падна от прозорец на Философския факултет на 26 март вечерта при неизяснени обстоятелства. Снимка: Емил Чонкич/ БТА (КН)
01.04.2026 00:29
Ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич поиска независимо разследване за инцидент с 25-годишна студентка, която бе намерена мъртва на 26 март късно вечерта пред Философския факултет в центъра на на сръбската столица Белград.

Проф. Джокич, който прекара цял ден в Ректората, направи това изявление преди малко от балкона на административната сграда на Белградския университет, докато представители на полицията продължават да претърсват кабинета му и останалите помещения във връзка с инцидента.

Той се обърна към студенти, преподаватели и граждани, които се събраха пред Ректората на протест в защита на автономията на Белградския университет, където в късните часове на деня се стигна до сблъсъци с полицията и употреба на палки и сълзотворен газ.

Ректорът каза, че членове на дирекция "Криминална полиция" към сръбското министерство на вътрешните работи са влезли по-рано днес „без предварително уведомление и ясно правно основание“, за да обискират кабинета му и да търсят документи.

„Дойдоха да унижат и да кажат на всеки професор, студент и гражданин – вижте какво ще се случи с тези, които не мълчат“, каза той.

„Млада жена почина, това е трагедия, която заслужава справедливо, независимо и достойно разследване. (...) Вместо това получихме само (една) полицейска акция“, каза проф. Джокич.

Граждани реагираха на речта му, скандирайки „Няма да се откажем от Ректора“.

В момента претърсването в Ректората и във Философския факултет на Белградския университет, които са свързани с топла връзка, продължава.

Висшата прокуратура  призова гражданите да не нападат представители на жандармерията и да не възпрепятстват работата на полицията, тъй като силите на реда се намират пред и вътре в сградата на най-голямото висше училище в Сърбия след издадена заповед за временно изземване на камери, документи и доказателства, които могат да хвърлят светлина върху събитията от 26 март, предизвикали смъртта на 25 годишната студентка. 

По-рано министерството на вътрешните работи на Сърбия оповести, че студентката е паднала  от петия етаж на Философския факултет на Белградския университет, а преди това вътре в сградата е имало употреба на пиротехнически средства.

/БЗ/

