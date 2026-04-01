Роберто Мартинес за Роналдо: „Вероятно следващата седмица ще се завърне“

Кристиано Роналдо може да се завърне на тренировки следващата седмица след контузия, според селекционера на Португалия Роберто Мартинес.

41-годишният футболист е отсъствал от игра в продължение на месец, откакто получи контузия, играейки за саудитския си клуб Ал Насър.

Роналдо пропусна приятелските мачове срещу Мексико и САЩ през този международен прозорец, но изглежда ще бъде ключова фигура на Световното първенство това лято.

Запитан за бъдещето на ветерана, Мартинес каза на пресконференция: „Трудно ми е да кажа, защото очевидно се научих много бързо да не предсказвам бъдещето с Роналдо, просто защото той има този елитен манталитет, фокусиран върху това да бъде „най-добрият“, който може да бъде днес. И мисля, че ако го питате, той ще ви каже същото - той не прави планове. Вярно е, че сега е контузен.

Вероятно следващата седмица ще се завърне, според нас. Очевидно работим съвместно с клуба. Мисля, че следващата седмица той би могъл да започне да тренира с отбора си, така че това не е сериозен проблем.“