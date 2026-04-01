Босна и Херцеговина победи Италия след дузпи и се класира на Световното първенство по футбол

Италия не успя да се класира на трето поредно световно първенство. "Адзурите" загубиха от Босна и Херцеговина след дузпи. Срещата завърши 1:1 след редовното време и продълженията, но при дузпите домакините ликуваха с 4:1. Мойс Кийн откри резултата в 15-ата минута, а Харис Табакович изравни в 79-ата минута. През първата част италианците останаха в намален състав, след като Алесандро Бастони получи директен червен картон.

Сред зрителите на стадион "Билино Полйе" в Зеница бяха тенис легендата Новак Джокович и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

В 15-ата минута италианците получиха подарък от вратаря Никола Васил. Той изрита топката, но я парти на крака на Барела, който веднага намери Кийн, а нападателят с плътен удар откри.

В 41-ата минута Мемич се откъсна сам срещу вратаря, а Бастони направи шпагат и повали играча на съперника, което доведе до директен червен картон.

През второто полувреме Босна и Херцеговина тотално надигра своя съперник, но Донарума бе на висота. Тимът на Гатузо се пропука в 79-ата минута. Джеко засече с глава едно центриране, Донарума спаси, но Харис Табакович прати топката в мрежата от непосредствена близост.

Срещата завърши 1:1 в редовното време и се стигна до продължения. В тях първо Палестра от гостите се размина с гол, а след това Табакович от домакините пропусна.

При дузпите за Босна и Херцеговина точни бяха Тахирович, Табакович, Алайбегович и Байрактаревич, докато за Италия се разписа само Тонали. Пропуски направиха Еспозито и Кристанте.

Швеция също се класира за Световното първенство, след като победи като домакин с 3:2 Полша. Двата отбора се срещнаха преди четири години и на плейофа за Мондиал 2022, но тогава надделяха поляците. В герой за скандинавците се превърна Виктор Гьокереш, който реализира победното попадение в 88-ата минута. Нападателят на Арсенал бе най-съобразителен при меле в противниковата половина и успя от непосредствена близост да матира Грабара.

Швеция поведе с гол на Антъни Еланга в 19-ата минута, но Залевски изравни малко след това. В края на първата част Густаф Лагербиелке отново даде аванс на домакините, след като засече с глава центриране на Нигрен.

Десет минути след подновяването на играта Карол Швидерски направи 2:2, но Гьокереш сложи точка на спора в 88-ата минута.

Отборът на Турция се класира за третото си световно първенство в историята, след като се наложи над Косово с 1:0 като гост във финала от поток “С” на плейофите в европейската зона. Гол на Керем Актюркоглу в 53-атата минута реши изхода на двубоя в Прищина.

На Мондиала футболистите водени от Винченцо Монтела ще са в група “D” с тимовете на САЩ, Парагвай и Австралия.

За последно турците бяха на Световно първенство през 2002 година в Япония и Република Корея, когато останаха на трето място.

Отборът на Чехия се класира за световни финали за първи път от 2006 година. Чехите си осигуриха място на Мондиал 2026, след като спечели с дузпи над Дания с 3:1. Двубоят в Прага в редовното време и продълженията завърши при резултат 2:2.

Чехия намира място в група А на финалите и ще бъде в компанията на Мексико, Република Южна Африка и Република Корея.

Още в 3-тата минута Шулц откри резултата в полза на Чехия. Дания изравни в 70-тата минута чрез Андерсен, който се разписа с глава при статично положение.

В продълженията домакините първи стигнаха до гол. В 100-ата минута Крейчи бе най-съобразителен след разбъркване в противниковото наказателно поле. Дания не се предаде и в 111-ата минута Хог изравни.