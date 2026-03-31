Виктория Томова отпадна във втория кръг на турнира по тенис в Чарлстън след загуба от номер 22 в световната ранглиста Анна Калинская

Виктория Томова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис УТА 500 на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2.3 милиона долара.

Първата ракета на България загуби от поставената под номер 8 в схемата и 22-а в световната ранглиста Анна Калинская (Русия) с 2:6, 4:6 за 80 минути на корта.

31-годишната Томова проби още в първия гейм на мача, но допусна обрат за 1:4. Калинская взе подаването й в осмия гейм и спечели първия сет. Българката пропиля на два пъти пробив аванс в началото на втората част, а след 3:2 загуби три поредни гейма за 3:5. Тя отговори с още един брейк за 4:5, но след това отново не удържа своя сервис гейм и така приключи участието си в надпреварата.

Преди този мач Томова постигна две победи в квалификациите и една в основната схема. Българката заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под номер 169 през тази седмица.