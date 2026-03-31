КАБАР: Киргизстан подкрепи реформата на СТО на министерска конференция в Яунде

Представителят на Министерството на икономиката и търговията на Киргизстан по въпросите на Световната търговска организация (СТО) Нурбек Максутов участва на министерската конференция на СТО в камерунската столица Яунде, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Както съобщиха във ведомството, на конференцията беше отразена актуалната необходимост СТО да бъде укрепена и модернизирана в условията на променящата се глобална икономика.

В хода на мероприятието страните обърнаха внимание на реформирането на организацията, включително възстановяването на пълноценно функциониращата система за решаване на спорове, а също засилването на прозрачността и включването. В центъра на обсъжданията попаднаха и земеделието, развитието, както и подкрепата на слаборазвитите страни без излаз на море.

Обърнато беше внимание на новите приоритети като електронната търговия, улесняването на инвестициите, екологичната устойчивост, както и продължаването на преговорите по въпросите на субсидирането на риболова.

Оценявайки ролята на организацията, Максутов отбеляза, че в условията на засилващата се сложност и неопределеност на световната икономика СТО продължава да играе важна роля в осигуряването на стабилност, предсказуемост и включващ ръст.

„В контекста на геополитическо напрежение, прекъсвания във веригите за доставки и нарастващи протекционистични тенденции, системата на СТО, основана на правила, остава особено важна. За малките развиващи се страни без излаз на море, включително Киргизстан, е важно организацията да продължи да предоставя форум за равноправен диалог, защита на интересите и мирно разрешаване на спорове“, отбеляза той.

По време на дискусиите Киргизстан представи и своята визия за по-нататъшни реформи. По-специално беше подчертано значението на укрепването на специалното и диференцирано третиране и разширяването на програмите за техническа помощ и изграждане на капацитет. Освен това беше повдигнат въпросът за това как системата за разрешаване на спорове да стане по-достъпна за страните с ограничени ресурси.

След конференцията се проведе заключителна сесия, по време на която беше разгледан проектът на министерско изявление за реформата на СТО, изготвено въз основа на деветмесечни консултации между страните членки. Повечето участници, включително Киргизстан, изразиха подкрепа за този документ. „За Киргизстан СТО е не само платформа за преговори, но и важен инструмент за осигуряване на функционирането на международната търговия, основана на прозрачни и предвидими правила. В тази връзка, възстановяването на ефективна система за разрешаване на спорове и осигуряването на равни условия за конкуренция остават ключови цели на реформата“, подчерта Нурбек Максутов.

В светлината на това Киргизстан подкрепи проекта за декларация на министрите и придружаващия я работен план като основа за по-нататъшно развитие на дискусиите относно реформата на СТО.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)