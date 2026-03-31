Подробно търсене

На "Герена" направиха траурен кът, където да бъде отдавана почит към Борислав Михайлов

Боян Денчев
снимка: официален фейсбук Левски
София,  
31.03.2026 22:52
 (БТА)

Левски обяви, че е обособен специален траурен кът на стадион "Георги Аспарухов", където всеки може да отдаде почитта си към Борислав Михайлов. Легендарният вратар си отиде от този свят по-рано днес на 63-годишна възраст.

„Левскари,

В преддверието на клубната експозиция пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ е обособен траурен кът, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол Борислав Михайлов.

Книгата за съболезнования ще бъде на разположение от сряда, 1 април, до петък, 3 април, в часовете от 10:00 до 19:14, както и в събота, 4 април, до 12:00 часа.

Поклонението пред непрежалимия Борислав Михайлов ще се състои в събота, 4 април, от 13:30 часа в храм „Света София“.

Легендарният вратар си отиде от този свят на 31 март на 63-годишна възраст. 

Поклон пред паметта му!“, написаха от Левски на своя официален профил в социалните мрежи.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:22 на 01.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация