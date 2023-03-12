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Етър 64 спечели купата на България по хандбал за жени

Димитър Вельов
Етър 64 спечели купата на България по хандбал за жени
Етър 64 спечели купата на България по хандбал за жени
Сливница,  
12.03.2023 15:46
 (БТА)

Финал в турнира за купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:24 (15:10)

Купа на България по хандбал за жени в последните десет сезона: 
2013 - Бъки Габрово
2014 - Етър 64 Велико Търново
2015 - Етър 64 Велико Търново
2016 - Бъки Габрово
2017 - Етър 64 Велико Търново
2018 - Свиленград
2019 - Бъки Габрово
2020 - Бъки Габрово
2021 - Етър 64 Велико Търново
2022 - Бяла                                            2023 - Етър 64 Велико Търново 

Лидери по трофеи в турнира за купата на България по хандбал за жени:   
Етър 64 Велико Търново - 15 (1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021 и 2023)
ЦСКА - 8 (1975, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 и 1992)
НСА - 8 (1964, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991 и 1996)
Бъки Габрово - 4 (2013, 2016, 2019 и 2020)
Агротел–ПУ (Пловдив)  - 3 (1999, 2000, 2003)
Академик (София) - 2 (1967, 1970)
Спортист (Нови пазар) - 2 (1994, 1995)
Спортист (Кремиковци) - 1 (1981)
Люлин (София) - 1 (1987)
Габрово - 1 (1993)
Локомотив-Агротел (Пловдив) - 1 (1998)
Пирин (Благоевград)  - 1 (2001)
Локомотив-Металекс Билд (Варна) - 1 (2008)
Бяла - 1 (2022)

/ДВ/

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