Етър 64 спечели купата на България по хандбал за жени

Финал в турнира за купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:24 (15:10)

Купа на България по хандбал за жени в последните десет сезона:

2013 - Бъки Габрово

2014 - Етър 64 Велико Търново

2015 - Етър 64 Велико Търново

2016 - Бъки Габрово

2017 - Етър 64 Велико Търново

2018 - Свиленград

2019 - Бъки Габрово

2020 - Бъки Габрово

2021 - Етър 64 Велико Търново

2022 - Бяла 2023 - Етър 64 Велико Търново

Лидери по трофеи в турнира за купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 Велико Търново - 15 (1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021 и 2023)

ЦСКА - 8 (1975, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 и 1992)

НСА - 8 (1964, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991 и 1996)

Бъки Габрово - 4 (2013, 2016, 2019 и 2020)

Агротел–ПУ (Пловдив) - 3 (1999, 2000, 2003)

Академик (София) - 2 (1967, 1970)

Спортист (Нови пазар) - 2 (1994, 1995)

Спортист (Кремиковци) - 1 (1981)

Люлин (София) - 1 (1987)

Габрово - 1 (1993)

Локомотив-Агротел (Пловдив) - 1 (1998)

Пирин (Благоевград) - 1 (2001)

Локомотив-Металекс Билд (Варна) - 1 (2008)

Бяла - 1 (2022)