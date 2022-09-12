Чочев е начело при реализаторите и след мачовете от десетия кръг

Лидери в класирането при голмайсторите след срещите от десетия кръг на футболната efbet Лига:

9 гола:

Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

7 гола:

Абубакар Тунгара (Берое)

6 гола:

Антоан Бароан (Ботев Пловдив)

Димитър Митков (Локомотив София)

Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

5 гола:

Брайън Переа (Ботев Враца)

Бернард Текпетей (Лудогорец)

4 гола:

Кирил Десподов (Лудогорец)

Каули Оливейра (Лудогорец)

Симеон Александров (Септември)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

3 гола:

Марин Петков (Левски)

Филип Кръстев (Левски)

Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)

Матияс Тисера (Лудогорец)

Евгений Сердюк (Черно море/ЦСКА 1948)

Ангел Бастунов (ЦСКА 1948)

Брайън Морено (ЦСКА-София)

Евгений Сердюк (Черно море)