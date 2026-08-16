ЦСКА не срещна проблеми срещу Ботев Враца

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига): ЦСКА - Ботев (Враца) - 5:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38,

3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80 червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 по-късно днес: Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) от събота: Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34 от петък: ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 4:1 Елиаш Франко 82 в понеделник: Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) Арда (Кърджали) - Локомотив (София) Славия - Левски - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 5 5 0 0 10:3 15 точки 2. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 3. ЦСКА 1948 5 4 1 0 13:6 13 4. Левски 4 4 0 0 9:2 12 5. Ботев (Пловдив) 5 2 1 2 7:8 7 6. Арда 4 2 1 1 5:3 7 7. Спартак (Варна) 4 2 1 1 8:5 7 8. Славия 4 1 2 1 4:2 5 9. Локомотив (Пловдив) 4 1 0 3 2:5 3 10. Локомотив (София) 4 0 2 2 4:7 2 11. Черно море 5 0 1 5 4:12 1 12. Септември 4 0 1 3 2:9 1 13. Ботев (Враца) 5 0 1 4 3:13 1 14. Дунав (Русе) 4 0 0 4 2:8 0