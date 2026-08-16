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ЦСКА не срещна проблеми срещу Ботев Враца

Асен Даскалов
ЦСКА не срещна проблеми срещу Ботев Враца
ЦСКА не срещна проблеми срещу Ботев Враца
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
16.08.2026 20:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига):

ЦСКА - Ботев (Враца)                - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 
3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80
червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 

по-късно днес: 
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе)

от събота:
Лудогорец - Ботев (Пловдив)  -  2:0 (2:0) 
голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34

от петък:
ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 
2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 
4:1 Елиаш Франко 82
 
в понеделник:
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) 
Арда (Кърджали) - Локомотив (София) 

Славия - Левски - отложен

временно класиране:
 1. Лудогорец            5   5   0   0  10:3  15 точки
 2. ЦСКА                 5   4   1   0  13:3  13
 3. ЦСКА 1948            5   4   1   0  13:6  13 
 4. Левски               4   4   0   0   9:2  12  
 5. Ботев (Пловдив)      5   2   1   2   7:8   7
 6. Арда                 4   2   1   1   5:3   7
 7. Спартак (Варна)      4   2   1   1   8:5   7
 8. Славия               4   1   2   1   4:2   5 
 9. Локомотив (Пловдив)  4   1   0   3   2:5   3 
10. Локомотив (София)    4   0   2   2   4:7   2   
11. Черно море           5   0   1   5   4:12  1
12. Септември            4   0   1   3   2:9   1
13. Ботев (Враца)        5   0   1   4   3:13  1 
14. Дунав (Русе)         4   0   0   4   2:8   0

/АД/

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Към 21:31 на 16.08.2026 Новините от днес

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