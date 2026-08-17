Събития в няколко града оформят първото отбелязване на Международния ден на подводното културно наследство

Институтът за подводно наследство организира поредица от публични събития по повод първото честване на Международния ден на подводното културно наследство – 21 август, както и 25-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване на подводното културно наследство, съобщават от институцията.

Инициативата се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. В програмата са включени прожекции на документални филми, лекции, срещи с публиката и дискусии в Бургас, Варна, Созопол, София и Пловдивска област.

Като национална институция, ангажирана с проучването, документирането, опазването и популяризирането на подводното културно наследство и като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, Институтът определя международния ден като възможност за повишаване на обществената осведоменост и за представяне на българския принос към подводната археология и международното сътрудничество.

Програмата на 20 август предвижда събития във Варна и Созопол. Във Военноморския музей във Варна ще бъде показана първата част на документалната поредица за Морския археологически проект „Черно море“ – Black Sea MAP, „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“, с епизод „Пътешествие в древно море“. В същия ден в Художествената галерия в Созопол ще бъде представена лекцията „Българска подводна археология“ с участието на директора на Института за подводно наследство д-р Найден Прахов и морския археолог Ива Петкова.

На 21 август, когато се отбелязва Международният ден на подводното културно наследство, програмата продължава във Варна с втората част на „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“ – „Тайните на древните империи“.

В Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас ще бъде прожектиран документалният филм „В търсене на потънали светове“ на Българската национална телевизия, част от поредицата „В кадър“ с автор Мария Чернева, оператор Анна Андреева и режисьор Ара Хугасян. Филмът проследява работата на подводните археолози и проучванията на следи от древни селища, корабокрушения и други потънали обекти под водите на Черно море. Акцент са и съвременните технологии, използвани в подводната археология, както и значението на подводното културно наследство за научното познание и културната памет. След прожекцията е предвидена кратка лекция на д-р Найден Прахов и дискусия с публиката.

На 22 август в кино „Созопол“ ще бъде представен филмът „В търсене на потънали светове“. На 24 август документалната програма продължава в Бургас и София. В Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ ще бъде показана първата част на „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“ – „Пътешествие в древно море“. В кино-театър „Влайкова“ в София ще бъде прожектиран филмът „В търсене на потънали светове“. След това в Бургас на 31 август ще бъде представена втората част на поредицата Black Sea MAP – „Тайните на древните империи“.

През септември програмата ще продължи в Културно-информационния център „Малтепе“ в село Маноле, област Пловдив. Там ще бъдат прожектирани двете части на „Изгубени светове: В дълбините на Черно море“, като точната дата предстои да бъде обявена.