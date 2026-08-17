Подробно търсене

Септември се наложи срещу Спартак във Варна

Асен Даскалов
Септември се наложи срещу Спартак във Варна
Септември се наложи срещу Спартак във Варна
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
София,  
17.08.2026 20:53
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Андре Либерал 61

по-късно днес:
Арда (Кърджали) - Локомотив (София) 

от неделя:
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77

ЦСКА - Ботев (Враца)                - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 
3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80
червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 

Славия - Левски - отложен

от събота:
Лудогорец - Ботев (Пловдив)  -  2:0 (2:0) 
голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34

от петък:
ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 
2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 
4:1 Елиаш Франко 82

временно класиране:
 1. Лудогорец            5   5   0   0  10:3  15 точки
 2. ЦСКА                 5   4   1   0  13:3  13
 3. ЦСКА 1948            5   4   1   0  13:6  13
 4. Левски               4   4   0   0   9:2  12  
 5. Ботев (Пловдив)      5   2   1   2   7:8   7
 6. Арда                 4   2   1   1   5:3   7
 7. Спартак (Варна)      5   2   1   2   8:6   7
 8. Славия               4   1   2   1   4:2   5 
 9. Септември            5   1   1   3   3:9   4
10. Дунав (Русе)         5   1   0   4   4:9   3
11. Локомотив (Пловдив)  5   1   0   4   3:7   3
12. Локомотив (София)    4   0   2   2   4:7   2
13. Черно море           5   0   1   5   4:12  1 
14. Ботев (Враца)        5   0   1   4   3:13  1

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:32 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация