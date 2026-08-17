Септември се наложи срещу Спартак във Варна

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига): Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Андре Либерал 61 по-късно днес: Арда (Кърджали) - Локомотив (София) от неделя: Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77 ЦСКА - Ботев (Враца) - 5:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80 червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 Славия - Левски - отложен от събота: Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34 от петък: ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 4:1 Елиаш Франко 82 временно класиране: 1. Лудогорец 5 5 0 0 10:3 15 точки 2. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 3. ЦСКА 1948 5 4 1 0 13:6 13 4. Левски 4 4 0 0 9:2 12 5. Ботев (Пловдив) 5 2 1 2 7:8 7 6. Арда 4 2 1 1 5:3 7 7. Спартак (Варна) 5 2 1 2 8:6 7 8. Славия 4 1 2 1 4:2 5 9. Септември 5 1 1 3 3:9 4 10. Дунав (Русе) 5 1 0 4 4:9 3 11. Локомотив (Пловдив) 5 1 0 4 3:7 3 12. Локомотив (София) 4 0 2 2 4:7 2 13. Черно море 5 0 1 5 4:12 1 14. Ботев (Враца) 5 0 1 4 3:13 1