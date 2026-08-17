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Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на Европейския шампионат по бокс до 19 години в Сърбия

Асен Даскалов
Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на Европейския шампионат по бокс до 19 години в Сърбия
Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на Европейския шампионат по бокс до 19 години в Сърбия
Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков (БТ)
Лозница, Сърбия,  
17.08.2026 21:03
 (БТА)

Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хългатян (Армения) и направи стъпка към спечелване на медал в категория до 54 килограма на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. 

Парпулова беte категорична в изявите си и не остави шансове за своята противничка. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие тя ще боксира със София Нтилиу (Гърция).

Другата българска участничка при девойките Никол Първанова допусна поражение. В категория до 70 килограма тя беше надиграна от Евгения Зеленова (Русия).

/АД/

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