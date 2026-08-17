Художникът Георги Щърбев ще открие „Хоризонти на тишината“ в Бургас

Художникът Георги Щърбев ще открие своя нова самостоятелна изложба „Хоризонти на тишината“ на 19 август в бургаската галерия „Неси“, съобщават от културната институция в морския град.

В експозицията Георги Щърбев изследва тишината не само като отсъствие на звук, а като състояние на ума, пространство за равносметка и територия на чистата емоция. В творбите му живописта се превръща в пространство за съзерцание, а хоризонтът – в пресечна точка между земното и духовното, познатото и необятното, се казва в описанието на събитието.

„Картините балансират между абстрактното и условния пейзаж. В тях реалното време сякаш се разтваря, оставяйки зрителя насаме с цвета, материята и собственото му усещане за видяното. Разпознаваемият живописен почерк на художника се отличава с богата материалност и релеф, сложен и дълбоко обработен цвят и усещане за монументалност, което се запазва и в по-малките формати. Натрупванията на боя, пластовете и нюансите изграждат своеобразни вътрешни пейзажи, които не разказват буквално, а оставят пространство за лично преживяване и интерпретация“, пишат от галерията.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 9 септември.