ЦСКА победи категорично Ботев Враца, Каталин Иту дебютира с две асистенции и червен картон

Мач от петия кръг в Първа футболна лига:

ЦСКА - Ботев (Враца) 5:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80

червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5

жълти картони: Исак Соле (ЦСКА), Джордже Йовичич, Мартин Димитров, Преслав Боруков (Ботев Враца)

главен съдия: Никола Попов

стадион "Васил Левски"

състави

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Мохамед Брахими (74-Васил Каймаканов), Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен (46-Факундо Родригес), Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Джеймс Ето'о (46-Лео Перейра), Петко Панайотов, Исак Соле (54-Давид Пастор), Каталин Иту, Жоел Цварц (74-Леандро Годой)

Ботев Враца: Любомир Василев, Антоан Стоянов, Джордже Йовичич (61-Мартин Петков), Лазар Боянов, Владислав Найденов, Илия Юруков, Мартин Смоленски, Касим Хаджи, Даниел Генов (71-Симеон Мечев), Хосе Гайегос, Преслав Боруков

ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5:0 в двубой от петия кръг в Първа лига. Новото попълнение Каталин Иту се отличи с две асистенции, но получи червен картон в самия край на първата част, а два гола реализира Жоел Цварц само четири дни преди първия прейоф за влизане в Лига Европа срещу ОФИ Крит.

В шестата минута Петко Панайотов центрира от статично положение и Цварц с глава прати топката в гредата.

Домакините поведоха в 12-ата минута. Топката достигна до дебютанта Каталин Иту и румънецът центрира в наказателното поле, а Цварц се разписа с глава за 1:0.

Ботев Враца веднага опита да изравни резултата. В 16-ата минута Мартин Смоленски центрира от корнер, а Преслав Боруков удари греда, пропускайки да се разпише. Броени секунди след това отново Смоленски прати топката в наказателното поле при изпълнение на ъглов удар, но опитът за попадение на Илия Юруков отново завърши в гредата.

В 25-ата минута Каталин Иту стреля, но вратарят Любомир Василев се справи с опасността. След малко повече от половин час игра Иту се възползва от грешка в защитата на гостите, преодоля Василев, но топката беше отбита пред голлинията от Касим Хаджи.

ЦСКА достигна до второто си попадение в двубоя в 38-ата минута. Каталин Иту изведе Петко Панайотов зад защитата на врачани, а халфът на "червените" се разписа за 2:0.

В петата минута на допълнителното време Иту получи директен червен картон заради грубо нарушение срещу Владислав Найденов. Първоначално главният съдия Никола Попов предупреди официално новото попълнение на ЦСКА, но след намесата на системата за видео арбитраж промени решението си и отстрани румънеца от терена.

Пет минути след началото на втората част Теодор Иванов можеше да си вкара автогол в опита си да изчисти центриране на Хаджи, но вратарят Фьодор Лапоухов се намеси решително, но след това домакините реализираха още три попадения.

В 65-ата минута Панайотов центрира от корнер и на близката греда се получи сериозно разбъркване. Кълбото се удари в десния страничен стълб, а Теодор Иванов направи добавка от близка дистанция за първия си гол за "армейците".

Жоел Цварц отбеляза ново попадение в полза на ЦСКА. В 72-ата минута Андрей Йорданов напредна и центрира, а Цварц с глава направи 4:0.

В 80-ата минута вратарят Лапоухов намери с дълго подаване резервата Леандро Годой, той успя да преодолее защитата на гостите и да оформи крайното 5:0.

ЦСКА е на второ място в класирането с 13 точки, а пристигналият в София само с 15 футболисти състав на Ботев Враца е със само 1 точка до момента през новата кампания.