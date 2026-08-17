Септември победи Спартак 1918 Варна като гост и постигна първа победа от началото на сезона

Среща от 5-ия кръг на efbet Лигата:

Спартак 1918 Варна – Септември 0:1 (0:0)

Голмайстор: 0:1 Андре Либерал (61-ва мин.);

Стадион „Спартак“;

Зрители - 2000;

Съдия – Станимир Тренчев;

Жълти картони: Ангел Грънчов, Давид Валверде (Спартак 1918 Варна); Кубрат Йонашчъ, Андре Либерал, Себастиян Уейд (Септември);

Състави:

Спартак 1918 Варна - Пламен Илиев, Борис Иванов, Рикардо Соуза (71-Самуел Майор), Жота Лопес, Бубакар Ханне (58-Антон Иванов), Цветослав Маринов (79-Георги Трифонов), Ангел Грънчов, Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов (71-Цветелин Чунчуков), Давид Валверде, Томаш Силва (71-Буа);

Септември - Владимир Иванов, Мартин Христов, Кубрат Йонашчъ, Йоан Бауренски (79-Галин Иванов), Божидар Пенчев, Александър Джамов (63-Стоян Стоичков), Валантайн Озорнвафор, Себастиян Уейд, Педро Ферейра, Андре Либерал (87-Педро Игор), Ерар Францети (87-Едни Рибейро);

Септември победи като гости Спартак 1918 Варна с 1:0 и се измъкна от дъното на временното класиране. Победата е първа за столичния тим, който вече има 4 точки в актива си и заема дветото място. Загубата е втора поред за Спартак 1918 Варна, който остава със 7 точки на седма позиция.

Домакините бяха по-активният отбор в началото на първата част, но трудно стигаха до сериозни голови ситуации. Първата възможност за Спартак 1918 Варна бе в 6-ата минута, когато след центриране от корнер топката стигна до Борис Иванов на втора греда, но той стреля неточно. В 19-ата минута Бубакар Ханне проби отдясно, навлезе в наказателното поле и опита нещо средно между центриране и удар, но топката премина на сантиметри встрани от вратата на Септември. След средата на първата част гостите изравниха играта. В 43-ата минута гостите можеха да открият резултата. Ерар Францети изведе Андре Либерал в отлична позиция сам срещу вратаря на Спартак 1918 Варна, но стражът Пламен Илиев успя да спаси удара на футболиста на гостите.

В 61-ата минута Септември вкара победния си гол. След рикошет в играч на домакините топката попадна у Йоан Бауренски, който центрира в наказателното поле, а нахлуващият Андре Либерал я засече във вратата за 1:0 за столичния тим.

В 75-ата минута Себастиян Уейд засече с глава топката след центриране в наказателното поле, но тя премина над вратата на домакините. В 85-ата минута домакините можеха да изравят резултата, но Самуел Майор пропусна от десетина метра да вкара гол. В 90+4 минута домакините можеше да стигнат до точката, но вратарят Владимир Иванов спаси опасен удар на Борис Иванов. Минута по-късно Цветелин Чунчуков засече топката с глава, но вратарят на гостите Владимир Иванов отново спаси.