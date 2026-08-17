Преговорите на Къшнър с Израел и "Хамас" завършиха без пробив по плана на Тръмп за Газа

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, днес приключи срещите си в рамките на 2 дни с лидерите на Израел и радикалната палестинска групировка “Хамас” за преодоляване на застоя в плана за мир в ивицата Газа на Тръмп, но няма изгледи, че е постигнат пробив, предаде Ройтерс.

Къшнър се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в Израел - ден, след срещата му с политическия лидер на “Хамас” Халил ал Хая в Египет, за да съживи плана, който е в застой, след като Израел нанесе въздушни удари и превзе още територия в Газа, въпреки примирието от октомври. В същото време палестинската групировка отказва да се разоръжи.

Миналия месец Тръмп съобщи, че “Хамас” се е съгласил да предаде поетапно въоръжението си, съгласно плана от 15 точки, предложен от неговия т.нар. Съвет за мир, за да се придвижи общият план за мир, докато израелската армия се изтегля от Газа.

Движението заяви, че е съгласно с пътната карта, но изпълнението ѝ зависи от това Израел първо да изпълни собствените си ангажименти, “включително прекратяване на атаките и изтегляне на силите“.

Нетаняху, чиято управляваща коалиция изостава в проучванията преди парламентарните избори през октомври, по-рано този месец отхвърли 15-точковия план, настоявайки, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато “Хамас” не се разоръжи напълно.

Израелски представител посочи, че не е постигнат пробив по време на днешната среща и уточни, че Нетаняху е бил категоричен, че армията няма да се изтегли от демаркационната линия, установена със споразумението за примирие през октомври, и ще продължи да извършва военни операции в Газа, докато смята за необходимо, включително да атакува онези, които са участвали в атаките от 7 октомври 2023 г., предизвикали войната.

“Хамас” иска Израел да спазва примирието, докато двете страни оспорват последователността на изпълнение на плана на Тръмп за прекратяване на войната.

До момента няма официален коментар от Съвета за мир. Според два източника срещата на Къшнър с Нетаняху е продължила над три часа.

Специалният пратеник за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов, за когото се смята, че ръководи опитите за прилагане на плана, също е присъствал на срещата, съобщиха източници на Ройтерс.

Според израелски представители Къшнър и Нетаняху са се споразумели, че възстановяването на Газа няма да започне, докато “Хамас” не се разоръжи напълно, включително и предаване на лекото си въоръжение.

В изявление, в което срещата е определена като “задълбочена и конструктивна”, канцеларията на израелският премиер заяви, че Израел и Съветът за мир смятат, че разоръжаването на групировките в Газа трябва да бъде “бързо и цялостно преди да започне каквото и да е възстановяване”.

Той добави, че Нетаняху се е споразумял със Съвета за мир за създаването на работна група за разоръжаване и демилитаризация, както и за друга работна група, фокусирана върху санитарните условия, чистата вода и още въпроси, свързани с общественото здраве в Газа.