АА: Споразумението за отбрана от Мека изпраща „важно послание“ към света, каза турският президент в интервю за „Ал Джазира“

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Споразумението за съвместна отбрана от Мека, подписано от Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, е различен вид трансформация, като подчерта, че то предоставя „реална възможност да отправим важно послание към света“. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

В интервю за арабскоезичния канал на „Ал Джазира“, записано на 14 август – деня, в който управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) отбеляза своята 25-годишнина, Ердоган заяви: „Да сме заедно в такъв ден е истинска и специална радост за нас.“

„С честванията на нашата 25-годишнина, с Божията помощ, ще продължим пътя си към още много четвърт векове“, каза той.

По повод споразумението за отбрана, подписано наскоро от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия в Мека, Ердоган каза: „На първо място, споразумението от Мека е различен вид трансформация.“

„Подписването на това тристранно споразумение в Мека между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан се превърна във възможност да отправим важно послание към света“, каза турският президент. „Фактът, че това споразумение беше сключено в Мека и че го постигнахме като три държави, ни даде допълнителна сила и отправи специално послание към света.“

„Вярвам, че Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха това споразумение с голямо удовлетворение. Нека то бъде ползотворно“, каза той.

Подчертавайки, че споразумението е подписано в труден период в отношенията между САЩ и Иран, Ердоган каза, че то отправя важно послание за световния мир.

„Наричам го важно послание за световния мир, тъй като Турция е страна, която се застъпва за мира, а изборът на Мека беше важна стъпка към мира“, каза той.

„По време на процеса между Иран и САЩ ние неизменно подчертавахме, че подкрепяме мира“, каза Ердоган. „Като държави, водещи такъв процес в името на мира, Пакистан, Турция и Саудитска Арабия заеха мястото си на негови защитници.“

„Като защитници на мира, ние ще продължим по този път като държави, които се стремят към мир занапред“, подчерта той.

Договореност за колективна отбрана

На въпрос дали споразумението от Мека предвижда колективна отбрана, подобна на Член 5 от договора на НАТО, Ердоган каза: „Каквото и да включва Член 5 на НАТО, по подобен начин това споразумение за обща отбрана означава, че при възникване на какъвто и да е проблем, тези три държави ще имат възможността да предприемат необходимите стъпки съвместно.“

„Независимо дали става въпрос за Турция, Саудитска Арабия или Пакистан – ако някоя от тези три държави бъде нападната, то благодарение на споразумението за колективна отбрана трите страни ще имат възможност да се защитават взаимно срещу подобна атака“, подчерта той.

„Освен тези три държави, други също могат да се присъединят към нас по всяко време“, каза той. „Това не се ограничава само до Саудитска Арабия, Турция и Пакистан.“

„Възможно е и други държави да се присъединят към него. Когато подписахме споразумението, обявихме, че ако други страни пожелаят да се включат в бъдеще, вратата ни ще остане отворена. Ние я държим отворена.“

„Ако Египет пожелае, тези три държави могат да постигнат споразумение и да отворят вратата и за Египет“, добави турският президент.

Иранската война

По повод войната, САЩ, Израел и Иран Ердоган каза, че желае мирът да бъде постигнат възможно най-скоро.

Отбелязвайки, че затварянето на Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световното потребление на петрол, създава затруднения, Ердоган каза: „Трябва да възстановим този трафик възможно най-скоро и да гарантираме, че световният пренос на петрол отново ще протича без прекъсване.“

„Ние подкрепяме това, а и Иран също го подкрепя“, каза той. „Надяваме се, че ако безплатното корабоплаването през Ормузкия пролив бъде възобновено, това ще бъде много по-целесъобразно.“

„Свободното преминаване би било изключително полезно за възстановяването на движението там.“

Запитан за позицията на Турция относно атаките на САЩ и Израел срещу Иран и ответните удари на Техеран по страните от Персийския залив, Ердоган заяви: „Категорично не сме привърженици на войната.“

„Ние сме за мир. Но Израел е основният играч зад тази война“, каза той и добави: „Израел неизменно насърчава войната и е избира войната. Заради тази позиция много други държави плащат висока цена. Израел носи основната отговорност.“

Отношения с Русия, ЕС и арабския свят

Относно връзките с Москва Ердоган каза: „Отношенията ни с Русия са много добри. Поддържаме ги чрез непрекъсната дипломация по телефона.“

„Моите министри редовно разговарят с руските си колеги, а и те се свързват с моите министри. По този начин продължаваме консултациите си“, каза той.

В отговор на въпроси относно отношенията на Турция с ЕС Ердоган каза: „Европа не приема Турция в продължение на 53 години и не изглежда склонна да го направи и в бъдеще.“

„Но не сме затворили вратата си“, каза той. „Все още искаме да се присъединим към ЕС.“

„Ако ни приемат – добре. Ако не – също добре“, подчерта той. „ЕС не е наш приоритет, но продължаваме да им казваме, че ще загубят те, а не Турция.“

„Продължавайте да подкрепяте правителството на Партията на справедливостта и развитието (AK Party) в Турция. С тази партия Турция ще върви към много по-силно бъдеще“, каза Ердоган.

„Никой не бива да изпитва каквито и да било опасения или съмнения относно това. С Божията воля Турция ще влезе в утрешния ден много по-силна и ще продължи пътя си със сила. Ролята на Турция за световния мир ще стане още по-значима.

„Разполагаме със силна армия и силна жандармерия. Нашите въоръжени сили действат в единство и солидарност“, каза турският президент.

„Това единство и солидарност наистина вдъхват увереност на всички. Армията ни е единна, сплотена и цялостна и продължава по своя път именно така. Въоръжените ни сили нямат никаква връзка с политиката“, заяви той.

Обръщайки се към арабския свят, Ердоган каза: „Изпращам своите поздрави и обич на всички тях. Обичаме ги всички. Ние сме едно цяло, заедно сме, силни сме. Нека не се нараняваме и не се обиждаме един друг. Нека продължим да бъдем заедно.“

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)