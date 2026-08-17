Подробно търсене

АКП: Камбоджа е разкрила през последната година 751 обекта, свързани с киберизмами; 605 са били затворени

Денис Киров
АКП: Камбоджа е разкрила през последната година 751 обекта, свързани с киберизмами; 605 са били затворени
АКП: Камбоджа е разкрила през последната година 751 обекта, свързани с киберизмами; 605 са били затворени
Снимка: АКП
Пномпен,  
17.08.2026 20:56
 (БТА)

Камбоджанските власти са разследвали 751 обекта, свързани с киберизмами, през последната година, като 605 от тях са били затворени от властите, за да се предотврати по-нататъшна незаконна дейност, съобщиха днес официални източници, цитирани от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според Секретариата на Комисията за борба с онлайн измамите (CCOS) общонационалната операция е продължила от юли 2025 г. до 31 юли 2026 г. и е протекла под прякото разпореждане на правителството.

Като част от кампанията правоохранителните органи са извършили проверки в 195 лицензирани казина в цялата страна. В резултат на проверките лицензите на 20 казина са били отнети, а на още 29 - временно спрени, заради участието им в киберизмами. Лицензите на още 23 казина са изтекли или те са прекратили дейността си през разглеждания период.

Освен това властите са започнали процедури по репатриране на 21 666 чуждестранни граждани от 38 националности, които са били замесени в тези операции или са станали тяхна мишена. По-голямата част от тях са били граждани на Китай, Виетнам, Пакистан, Индонезия, Бангладеш и Индия.

През същия 12-месечен период властите са образували и предали на съдебните органи 388 дела, в резултат на което са били повдигнати обвинения срещу 4147 заподозрени от 27 националности, включително ръководители на престъпни схеми и техни съучастници.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/ИТ/

Свързани новини

22.07.2026 19:34

АКП: САЩ ще задълбочат партньорството си с Камбоджа в борбата срещу онлайн измамите, заяви директорът на ФБР

САЩ ще продължат да си сътрудничат с правоохранителните органи на Камбоджа в борбата с онлайн измамите и други транснационални престъпления, като същевременно изразяват увереност, че отношенията между двете страни ще продължат да се задълбочават, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
10.07.2026 15:18

АКП: Камбоджа депортира 79 тайландски граждани за киберизмами и незаконен престой

Камбоджа депортира 79 тайландски граждани и им наложи многогодишни забрани за влизане след мащабни операции срещу киберпрестъпността и нарушенията на имиграционния закон, съобщиха властите в кралството, цитирани от националната новинарска агенция
04.06.2026 21:21

АКП: Сто и единадесет души са задържани в Камбоджа в акция срещу киберпрестъпността

Камбоджанските власти арестуваха 111 души и иззеха стотици електронни устройства при мащабна акция срещу мрежа за онлайн измами в крайбрежния град Сиануквил, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:33 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация