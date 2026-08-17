АКП: Камбоджа е разкрила през последната година 751 обекта, свързани с киберизмами; 605 са били затворени

Камбоджанските власти са разследвали 751 обекта, свързани с киберизмами, през последната година, като 605 от тях са били затворени от властите, за да се предотврати по-нататъшна незаконна дейност, съобщиха днес официални източници, цитирани от камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според Секретариата на Комисията за борба с онлайн измамите (CCOS) общонационалната операция е продължила от юли 2025 г. до 31 юли 2026 г. и е протекла под прякото разпореждане на правителството.

Като част от кампанията правоохранителните органи са извършили проверки в 195 лицензирани казина в цялата страна. В резултат на проверките лицензите на 20 казина са били отнети, а на още 29 - временно спрени, заради участието им в киберизмами. Лицензите на още 23 казина са изтекли или те са прекратили дейността си през разглеждания период.

Освен това властите са започнали процедури по репатриране на 21 666 чуждестранни граждани от 38 националности, които са били замесени в тези операции или са станали тяхна мишена. По-голямата част от тях са били граждани на Китай, Виетнам, Пакистан, Индонезия, Бангладеш и Индия.

През същия 12-месечен период властите са образували и предали на съдебните органи 388 дела, в резултат на което са били повдигнати обвинения срещу 4147 заподозрени от 27 националности, включително ръководители на престъпни схеми и техни съучастници.

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