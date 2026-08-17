"Политико": Британският премиер Бърнам е разменял съобщения с имитатор на високопоставен съветник на Тръмп

Британският министър-председател Анди Бърнам е разменил съобщения с човек, представил се за един от най-близките съветници на Доналд Тръмп, съобщи „Политико“.

Новият премиер е мислил, че общува с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, докато не се е усъмнил, че от другата страна всъщност не е тя, заявиха източници на онлайн изданието. Информацията бе разпространена и от британски медии.

„Не коментираме въпроси, свързани с националната сигурност“, заявиха от „Даунинг стрийт“. Човек, запознат с комуникацията, посочи, че са били разменени „няколко съобщения“, след като премиерът е встъпил в длъжност на „Даунинг стрийт“ 10, но настоя, че те „не са били от никакво значение“.

Британското посолство във Вашингтон е било толкова обезпокоено от инцидента, че е повдигнало въпроса пред Белия дом, заявиха два от източниците на „Политико“. В британското правителство са възникнали опасения, че телефонът на Уайлс отново е бил хакнат.

Представител на Белия дом заяви: „Този инцидент няма нищо общо с хакване на устройствата на началника на кабинета.“

Миналата година Белият дом и ФБР започнаха разследване, след като сенатори, губернатори и ръководители на американски компании получиха текстови съобщения и телефонни обаждания от човек, който твърдял, че е началникът на кабинета на Тръмп.

Американският в. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи тогава, че Уайлс е казала на свои сътрудници, че контактите в мобилния ѝ телефон са били хакнати.

Не е ясно какво е било обсъждано при размяната на съобщения с Бърнам и кога са били изпратени те, като комуникацията с лицето, представило се за друг, е била пазена в строга тайна.

Лидерът на Лейбъристката партия Бърнам стана министър-председател на 20 юли, но още от момента, в който спечели частичните избори в Мейкърфийлд на 18 юни, беше ясно, че ще наследи Киър Стармър и на двата поста, отбелязва „Политико“.