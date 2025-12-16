Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Българската борба изпраща трудна, но ползотворна година, вярва председателят на федерацията Станка Златева
Златева (на снимката) е категорична, че работата с клубовете и децата остава основна цел на федерацията / Снимка: Христо Касабов/БТА (ЛФ)
София,  
16.12.2025 13:53
 (БТА)

Българска федерация по борба (БФБ) изпраща трудна, но ползотворна година, заяви нейният председател Станка Златева по време на годишната церемония по награждаване в зала "Диана". Тя заяви, че целта е федерацията да продължава да работи с клубовете и младите, за да бъдат изграждани спортисти за бъдещето на родната борба. 

"Беше много трудна година, но се надявам да се вразумим и да намерим посока", заяви Златева.  

"Като цяло е хубаво, че имаме деца, които спечелиха медали на световни и европейски първенства. Имаме таланти и имаме хора, с които можем да работим. Това беше нашата платформа и искаме българският спорт да върви напред. Нещата се развиват добре. Залата става световен център, с който ще имаме чуждестранни партньори, с които можем да растем. Предвид това, което беше в началото, по мое мнение изпращаме ползотворна година", продължи петкратната световна и четирикратна европейска шампионка.

Освен добре познатите Юлияна Янева и Магомед Рамазанов, по време на церемонията бяха отличени и редица кадети, спечелили медали на международни турнири. Сред тях бяха Станислав Иванов, Денис Лазаров, Деница Петрова, Радослав Великов, Вероника Стоилова, Емре Мюмюнов, Христо Челибийски и други.

"Не считам, че успехите са мои. Важното е, че има деца. Надявам се клубовете да са разбрали, че ще мислим за тях и ще искаме те да работят по-усърдно, за да имаме по-добре подготвени деца за националните отбори. Имаме материал, въпросът е да се стегнем и да работим заедно", каза още тя.

"През следващата година ще бъдем домакини на две европейски първенства в Самоков - до 15 и до 17 години. Там имаме добри деца и се надявам да покажат, че искат да печелят. На родна земя медалите ще ни радват още по-силно", добави президентът на БФБ. 

На церемонията не присъстваха състезателите на ЦСКА, които отказват да провеждат централизираната подготовка и настояват да тренират със Сослан Фарниев. Националите в класически стил, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов, не бяха на световните финали в Загреб през септември.

Златева заяви, че българските борци ще започнат подготовка на 4 януари следващата година и състезателите на ЦСКА отново ще бъдат поканени. Тя добави, че се надява те да разберат, че в спорта загубената година може да бъде пагубна.

"На 4 януари ще започнем подготовка за Белмекен. Абсолютно всички медалисти - европейски, републикански, световни, всички ще бъдат поканени на лагер. Ако те желаят, да заповядат. Никой не ги е гонил. Ако ли не, това си е тяхно решение и те могат да отговарят. Канили сме ги много пъти и са отказвали. Пак ще направим същия жест и решението ще бъде тяхно. Те са големи момчета и осъзнават за какво става въпрос. Да, имат уважение към г-н Гриша Ганчев (финансов благодетел на ЦСКА и бивш президент на федерацията - бел.авт.), но спортът е до време и една загубена година коства много на тях, не на мен", каза още Златева.

/ХБ/

