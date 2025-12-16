Българската борба изпраща трудна, но ползотворна година, вярва председателят на федерацията Станка Златева

site.btaБългарската борба изпраща трудна, но ползотворна година, вярва председателят на федерацията Станка Златева
Българска федерация по борба (БФБ) изпраща трудна, но ползотворна година, заяви нейният председател Станка Златева по време на годишната церемония по награждаване в зала "Диана". Тя заяви, че целта е федерацията да продължава да работи с клубовете и младите, за да бъдат изграждани спортисти за бъдещето на родната борба.
"Беше много трудна година, но се надявам да се вразумим и да намерим посока", заяви Златева.
"Като цяло е хубаво, че имаме деца, които спечелиха медали на световни и европейски първенства. Имаме таланти и имаме хора, с които можем да работим. Това беше нашата платформа и искаме българският спорт да върви напред. Нещата се развиват добре. Залата става световен център, с който ще имаме чуждестранни партньори, с които можем да растем. Предвид това, което беше в началото, по мое мнение изпращаме ползотворна година", продължи петкратната световна и четирикратна европейска шампионка.
Освен добре познатите Юлияна Янева и Магомед Рамазанов, по време на церемонията бяха отличени и редица кадети, спечелили медали на международни турнири. Сред тях бяха Станислав Иванов, Денис Лазаров, Деница Петрова, Радослав Великов, Вероника Стоилова, Емре Мюмюнов, Христо Челибийски и други.
"Не считам, че успехите са мои. Важното е, че има деца. Надявам се клубовете да са разбрали, че ще мислим за тях и ще искаме те да работят по-усърдно, за да имаме по-добре подготвени деца за националните отбори. Имаме материал, въпросът е да се стегнем и да работим заедно", каза още тя.
"През следващата година ще бъдем домакини на две европейски първенства в Самоков - до 15 и до 17 години. Там имаме добри деца и се надявам да покажат, че искат да печелят. На родна земя медалите ще ни радват още по-силно", добави президентът на БФБ.
На церемонията не присъстваха състезателите на ЦСКА, които отказват да провеждат централизираната подготовка и настояват да тренират със Сослан Фарниев. Националите в класически стил, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов, не бяха на световните финали в Загреб през септември.
Златева заяви, че българските борци ще започнат подготовка на 4 януари следващата година и състезателите на ЦСКА отново ще бъдат поканени. Тя добави, че се надява те да разберат, че в спорта загубената година може да бъде пагубна.
"На 4 януари ще започнем подготовка за Белмекен. Абсолютно всички медалисти - европейски, републикански, световни, всички ще бъдат поканени на лагер. Ако те желаят, да заповядат. Никой не ги е гонил. Ако ли не, това си е тяхно решение и те могат да отговарят. Канили сме ги много пъти и са отказвали. Пак ще направим същия жест и решението ще бъде тяхно. Те са големи момчета и осъзнават за какво става въпрос. Да, имат уважение към г-н Гриша Ганчев (финансов благодетел на ЦСКА и бивш президент на федерацията - бел.авт.), но спортът е до време и една загубена година коства много на тях, не на мен", каза още Златева.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина