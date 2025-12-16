Световната вицешампионка Юлияна Янева е доволна от изминалата година, но иска повече от сребърен медал

Юлияна Янева е доволна от изминалата година, но признава, че чувства леко разочарование от загубения финал на световното първенство в Загреб през есента. По-рано днес тя бе отличена от Българска федерация по борба (БФБ) за спортист на годината при дамите и получи чек на стойност 75 хиляди лева.

"Лично аз съм доволна, но има леки наченки на разочарование, тъй като знаем как протече финалът на световното първенство. Исках възможно най-много, но така е било писано. Съжалявам, че не успях заради травма да участвам на европейското през пролетта", заяви Янева.

"Благодарна съм за изминалата година и се надявам занапред нещата да бъдат още по-добре. Сега ще тренираме, правим базова подготовка и ни предстои лагер на Белмекен. След това започват рейтинговите турнири и европейското първенство през април, на което се надявам да се справя добре", добави тя.

Със среброто от Загреб Янева записа най-голямото постижение в кариерата си, като тя достигна до второто място под ръководството на Серафим Бързаков. Именно той бе отличен от БФБ за треньор на изминалата година.

"От 2019 тренирам със Серафим Бързаков, а за мен бе чест и мечта той да ми бъде треньор. Като състезател, професионалист и човек той е много голям. В спорта е трудно, но лека-полека се получават нещата", каза още Янева.