Театърът в Благоевград обявява конкурс за млади режисьори в рамките на паралелната програма на Балкански театрален фестивал

За поредна година част от паралелната програма на Балкански театрален фестивал, организиран от Драматичен театър (ДТ)„Никола Вапцаров“ – Благоевград, е конкурс за млади режисьори, съобщиха от театъра.

В рамките на фестивала участниците ще могат да представят свой проект за спектакъл чрез четене на маса с актьори на откъс от произведението и представяне на концепция за бъдещо представление. Един от режисьорите, представили проект в рамките на програмата, ще получи предложение за реализиране на спектакъл в Драматичен театър "Никола Вапцаров" през следващия театрален сезон, посочиха от културния институт.

В конкурса могат да участват професионални режисьори на възраст до 35 години и студенти в последен курс на обучение. Желаещите следва да изпратят автобиография, заглавие и кратка анотация на проект до 25 октомври на имейл адрес office@dtblagoevgrad.com.

В рамките на паралелната програма на Балканския театрален фестивал през 2023 г. възможност да режисира спектакъл в театъра получи Ростислав Георгиев, който спечели конкурса за млади режисьори. Георгиев постави на сцената на благоевградския театър „Женитба“ по Гогол в началото на настоящата година, като представлението предизвика силен интерес в публиката, съобщиха за БТА от театъра.

През май тази година, при връчването на наградите за постижение в театралното изкуство „Аскеер“, Ростислав Георгиев беше обявен за изгряваща звезда за режисурата му на „Женитба“ от Гогол и на „БИФЕМ“ от Людмила Петрушевская (Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе). Актьорът от трупата на благоевградския театър Александър Митов получи номинация за „Аскеер“ за „Поддържаща мъжка роля“ за образа на Балтазар Балтазарович Жевакин в „Женитба“, посочиха от ДТ „Никола Вапцаров“.

През 2024 г. конкурса за режисьори печели Мария Панайотова.

Четвъртото издание на Балкански театрален фестивал ще се проведе от 1 до 7 ноември, като в програмата влизат едни от най-ярките заглавия на българската и балканската театрална сцена.