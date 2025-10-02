Основно училище „Д-р Петър Берон“ в Пловдив има свой химн по инициативата „Светилник“

Основно училище „Д-р Петър Берон“ в Пловдив успя да се нареди сред десетте избрани учебни заведения и да спечели собствен химн в четвъртото издание на инициативата „Светилник“ на сдружение „Музикаутор“, съобщи пред БТА директорът на училището Стефан Кичуков.

Той сподели, че от няколко години имат голям интерес да се включат в инициативата, защото знаят от техни колеги, че това е прекрасен начин всяко училище в България да получи свой училищен химн, написан от някои от най-добрите автори на текст и музика в България. Училището няколко години кандидатства, но поради една или друга причина не са успявали. За щастие, в годината, в която училището отбелязва 100 години от създаването си, то е одобрено.

Училището получава пет предложения кое от кое по-добро, но се спират на този вариант, защото той най-добре описва философията, която се преподава в училището. Автор на текста е Снежина Темелкова, а музиката е на Ивайло Терзиев. Химнът „Нашето училище“ е представен за първи път на 15 септември. Той ще бъде изпълнен и на 29 октомври, когато училището тържествено ще отбележи своя 100-годишен юбилей.

Трудно е било да се изберат 20 деца, които да изпълняват училищния химн, защото училището има традиция в музикалната сфера и от години има група по пиано и пеене. Химнът е записан на аудио и видео, като клипът е заснет през май на емблематични за Пловдив места и в самото училище.

Всички десет училищни химна, създадени по проекта, ще бъдат официално представени на фестивала на 4 октомври в София. Националната инициатива „Светилник 2024/2025: Музика – лъчи!“ се провежда под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, като БТА участва в нея като партньор заедно с БНР и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.