Ретроспективна изложба на Людмил Лазаров отбелязва 70-годишнината от рождението на художника

Съюзът на българските художници (СБХ) отбелязва 70-годишнината от рождението на художника Людмил Лазаров с ретроспективна изложба в зала „Райко Алексиев“, която ще бъде открита днес, 18 септември, съобщават организаторите.

По думите им това е първата обзорна изложба на творчеството му. Тя проследява развитието на Лазаров като живописец – от първите картини още като студент в курса на проф. Иван Кирков в Художествената академия, влезли в музейни колекции, до последните му произведения от годината на неговата смърт. В експозицията са включени и текстове на проф. дн. Ангел Ангелов и д-р Емануел Мир с коментар върху творчеството на художника.

Живописта на Людмил Лазаров прави силно впечатление на художествената критика и любителите на изкуството още при първите му участия в Общите художествени изложби през средата на 80-те години на миналия век, посочват от СБХ и допълват, че голямоформатните композиции в неокласически стил носят академичния заряд на живописване, но и много силна лична чувствителност към света.

По думите на организаторите в коментара си към композициите на Людмил Лазаров проф. Ангел Ангелов пише: „Елементи от класическа стилистика, както и образи от античната митология, Людмил Лазаров използва, за да търси отговор на въпроси, които го тревожат: какво изразява голото тяло, собственото, на другите. Както е обичайно за класическия тип стилистика, тялото е портретирано, то представя състояния и отношения или неспособността да си в отношение към другите, но и към себе си. Тематиката на картините потвърждава привързаността към класическото – Буколики, Флора, Орисници, Одисей, годишни времена; подтиците идват от старогръцката митология и от литературни произведения от Античността“.

Тези образи присъстват и в картините му, рисувани по време на живота му в Париж от началото на 1990-те до началото на 2000-те години. В изложбата избрани произведения, създадени в тези години, са представени под формата на репродукции. Включена е част от серията „Тоалет“ с ироничния си коментар към стереотипите в изкуството, но и показва умението на живописване по примера на старите майстори, допълват още от Съюза на българските художници.

През годините Людмил Лазаров не следва очертани пътища – във всяка нова серия живописни творби бива различен. Следват сериите му „Минувачи“ от 2005, „повърхностни картини“, портрети в „Природата на нещата“. Общото между тях е най-добре изказано от д-р Емануел Мир: „Времето просто се процежда през картините на Лазаров. Тези обекти улавят изтичащото време и го фиксират върху платното. Улавят невидимото и го правят осезаемо и разбираемо. Наблюдаващият стои пред тях като странник, който, заставайки пред някоя скала, изследва нейните исторически насложили се пластове и гледайки седиментите на вековете, неволно се изпълва с респект и вълнение“.

Изложбата може да бъде видяна до 14 октомври.

