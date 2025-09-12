С богата програма ще бъдат отбелязани 150 години от Старозагорското въстание

Община Стара Загора и Регионалният исторически музей (РИМ) в града подготвят богата програма на 16 септември по повод 150 години от избухването на Старозагорското въстание, съобщава сайтът на РИМ.

Денят ще започне с Национална научна конференция „150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX в. Идеи, събития, личности“. Тя ще се проведе в конферентната зала на музея. В нея ще вземат участие проф. Пламен Павлов, доц. д-р Светла Атанасова, д-р Денис Иванов и др. Докладите ще бъдат издадени в специално подготвен сборник. Научен ръководител на форума ще бъде проф. д-р Пламен Митев.

Целта на конференцията е да насочи вниманието на изследователите към изграждане и развитие на комитетската мрежа по български земи през 60-те и 70-те години на ХIХ в., дейността на БРК след смъртта на Васил Левски и опита за въстание в Старозагорско, Шуменско и Русенско. Тя се организира от старозагорския музей, съвместно с Община Стара Загора и фондация „Васил Левски“.

По-късно през деня на четвърто експозиционно ниво в РИМ ще бъде открита изложбата „По пътя към свободата. 150 години от Старозагорското въстание“. Експозицията представя снимки, предмети и оригинални документи, свързани с дейността на революционните комитети в Старозагорско, изградени от Васил Левски, и подготвеното през септември 1875 г. въстание. Акцент в изложбата ще бъде знамето на старозагорските въстаници – първообраз на българския национален трибагреник.

Отбелязването на бележитата дата ще завърши с тържествен възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя в знак на почит и признателност пред паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов. Ще бъде извършена и панихида за упокой и театрализиран спектакъл „Спомени през историята“ .

БТА припомня, че на 12 август 1875 г. Българският революционен централен комитет (БРЦК) взема решение за подготовка на всенародно въстание. Определени са пет въстанически окръга: Русенско-Шуменски, Търновски, Старозагорски, Сливенски и Ловешко-Троянски. За център на въстанието се избира Стара Загора с ръководител Стефан Стамболов. Въстанието е масово в селата около града. Над 800 души участват в образуваните шест големи чети. Някои от тях пристигат в околностите на Стара Загора в очакване да се присъединят към въстаниците от града. В края на септември и началото на октомври в Стара Загора са арестувани над 600 души. Османският апелативен съд налага смъртно наказание чрез обесване на Димчо Стаев, Стефан Чифудов, Руси Аргов, Колю Райнов и на Кольо Ганчев - сподвижник на Левски и първи деятел на революционния комитет, Господин Михайловски и Сава Силов – погубени в родната им Стара Загора. Въпреки мъките и изтезанията, спасение намират Стефан Стамболов, Георги Икономов, Захарий Стоянов и други, които участват в подготовката на Априлското въстание.