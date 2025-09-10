Подробно търсене

Филмът „Клас ´90“ с Параскева Джукелова ще бъде прожектиран в родния й град Панагюрище

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Филмът „Клас ´90“ с Параскева Джукелова ще бъде прожектиран в родния й град Панагюрище
Филмът „Клас ´90“ с Параскева Джукелова ще бъде прожектиран в родния й град Панагюрище
Снимка: организатори
Панагюрище,  
10.09.2025 06:15
 (БТА)

Филмът „Клас ´90“ с участието на Параскева Джукелова ще бъде прожектиран довечера на площад „20 април“ в Панагюрище, съобщават от Общината.

От там допълниха, че прожекцията ще бъде открита от актрисата, която е родом именно от Панагюрище. Инициативата „Кино под звездите“ предлага безплатна прожекция на открито и среща с Джукелова.

Преди дни Община Панагюрище беше организатор и на друга инициатива – улица „Заедно“ по повод 140 години от Съединението на България с Източна Румелия.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:00 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация