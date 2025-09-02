Арт работилница по японска калиграфия и живопис ще се проведе в Художествената галерия в Стара Загора

Арт работилница „Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис“ ще се проведе днес в Художествената галерия в Стара Загора, съобщават от официалния сайт на културната институция. Събитието е част от програмата на 36-ите Дни на японската култура в България.

Шодо – Пътят на четката, и суми-е – живопис с туш, са древни изкуства, изискващи търпение, постоянна практика и себеизследване. Автентичното им предаване става от учител на ученик и обикновено отнема години отдаденост. В същото време те могат да бъдат практикувани и като форма на арт терапия, тъй като са свързани с философията на Дзен и с усещането за хармония с живота – линиите отразяват движението, дъха на природата и връзката на човека с нея, подчертават организаторите.

Водещи на работилницата ще бъдат Венелина Петкова–Уми, Виктор Желев–Викей и Зорница Харизанова. Включването е свободно за всички възрасти, при вход свободен.

БТА припомня, че вчера в галерията беше открита изложбата на Български хайку съюз „Киго – образи и думи от природата“. Експозицията включва над 55 творби, изпълнени върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия и акварелна хартия.