Събитие събира английски, хърватски, украински, словенски и испански преводачи на „Случаят Джем“

Разговор с преводачите на романа „Случаят Джем“ на Вера Мутафчиева – на английски, хърватски, украински, словенски и испански език – ще се състои днес, на живо във Фейсбук страницата на „Къща за литература и превод“, съобщават инициаторите на събитието. То е част от поредицата „Да превеждаш“.

Анджела Родел, Ксения Банович, Олга Сорока, Борут Омерзел и Мария Вутова ще говорят за процеса по превода, за предизвикателствата, възможните компромиси и находките в преводите им. Модератор е Ангел Игов.

Анджела Родел превежда от български на английски език и е лауреат на редица награди в областта на превода. Девет български романа в неин превод са издадени в САЩ и Великобритания. Преводът ѝ на романа на Георги Господинов „Физика на тъгата“ печели наградата ATSEEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages) за литературен превод през 2016 г., а „Времеубежище“ – „Букър“ за 2023 г.



Борут Омерзел е литературен преводач от български на словенски език. В негов превод са издадени произведения на Георги Господинов, Вера Мутафчиева, Христо Бойчев, Георги Гроздев, Румен Леонидов. Той е съредактор и един от преводачите на Антология на българската литература, издадена в два тома през 2008 и 2009 г. Предстои издаването в Словения на „Направени от вина“ на Йоанна Елми и „Градинарят и смъртта“ и „И други истории“ на Георги Господинов.

Ксения Банович е литературна преводачка и председателка на Croatian Reading Association (CroRA) /Hrvatsko čitateljsko društvo. Сред преводите ѝ от български са произведения на Владимир Зарев, Захарий Карабашлиев, Алек Попов, Вера Мутафчиева, Петя Кокудева и Георги Господинов. Казва, че преводът на романа „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева е бил най-трудният, но и най-обичаният в нейната преводаческа работа.

Мария Вутова е испанистка и преводачка с магистратура по превод, както и антрополог с докторантура по антропология на американски култури. В неин превод на испански са издадени произведения на Георги Господинов, Здравка Евтимова, Емине Садкъ, както и антология с разкази на Иван Вазов, Йордан Йовков, Николай Хайтов и др. Предстои издаването в Испания на „Случаят Джем“ от Вера Мутафчиева и „Балада за Георг Хених“ от Виктор Пасков.

Олга Сорока е славистка и преводачка с докторска степен по български език. Преподава български език, литература и превод и ръководи катедрата по славянски филологии „Иларион Свенцицки“ в Лвовския национален университет „Иван Франко“ в Украйна. През 2009 и 2019 г. води лекции по украински език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преводите ѝ на поезия и есеистика на българските поети авангардисти са публикувани в антологията „Български поетичен авангард“.

