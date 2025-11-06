Шестокласничката Александра Стаменова стана първа в света на олимпиада по креативно програмиране

Шестокласничката Александра Стаменова спечели първо място на International Scratch Creative Programming Olympiad - международна олимпиада по креативно програмиране, която се състоя онлайн. Тя е ученичка в столичното 107-о Основно училище "Хан Крум" и заедно със Стефания Петрова от седми клас на същото училище представяха България на финалния кръг, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

В олимпиадата се включиха ученици от 65 държави. Участниците имаха само два дни, за да предадат трите компонента на олимпиадата - оригинален творчески проект по зададени от организаторите теми, алгоритмична задача и тест.

Александра завоюва първо място във възрастовата група за 11-12 години, което се присъжда на трима ученици, участвали в състезанието. Стефания се класира пета в категорията за 13-14 години. Двете ученички постигнаха съответно 100,8 и 98,5 точки - най-високите резултати, показвани от български ученици на олимпиадата от създаването й досега. Учителят, който ги подготвя за участия в състезания и олимпиади, е Мартина Ценова - преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии в 107-о Основно училище.