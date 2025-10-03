Как да проверят коректно ли е превалутирането, попитаха граждани в Исперих на среща за еврото

Как да се провери коректно ли е превалутирането, ще трябва ли да се сменят парите веднага и за улеснение на получаването на ПИК код от НАП бяха сред въпросите на граждани в Исперих по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. На срещата, която се проведе в залата на Народно читалище "Съзнание 1891" в града, присъстваха зам.-кметът на Община Исперих Аксел Кючюк, общински служители и граждани. Сред тях беше и експертът в Регионалния съвет на КНСБ в Разград Галя Великова.

Инспекторът в териториалния отдел на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в Русе Валентина Цонева заяви, че комисията ще следи закръглянето при превалутиране да не е в ущърб на потребителите. Тя припомни, че еврото и левът ще се използват едновременно само през месец януари 2026 г. Експертът подчерта, че изискването за двойното обозначаване на цените е задължително за банковите и небанковите институции при обявяването на тарифите за таксите и комисионите при теглене на кредит. Тя запозна присъстващите и с правилата при плащането в брой и връщането на ресто, което по думите й е един от въпросите, вълнуващи най-много хората. Цонева отбеляза, че в периода на двойното обращение търговците не са задължени да приемат повече от 50 броя монети при една покупка.

Кремена Николова от териториалния отдел на КЗП в Русе запозна присъстващите с мобилното приложение на комисията. Тя подчерта, че чрез него ще може да се извършва справка за цените както в български лева, така и в евро. Приложението ще позволява да се подават жалби и сигнали бързо и удобно, дори на място, от търговските обекти, заяви още експертът. Тя разясни още, че вендинг машините и автоматите на самообслужване от началото на януари ще работят само в евро.

На въпрос дали парите трябва да се сменят веднага след въвеждане на еврото, експертите от КЗП отговориха, че всички средства в спестовните и разплащателни банкови сметки се преобразуват автоматично в евро по фиксирания курс. За парите в брой ще има преходен период, в който левовете ще могат да се използват паралелно с еврото.

В отговор на въпрос дали ще се повишат цените след въвеждане на еврото, Николова заяви, че въвеждането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори.

Директорът на Офис Разград – Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) Варна Цанка Тъмнишка обясни, че от първи октомври в данъчно-осигурителната сметка има и сума в евро. Тя акцентира на това, че 8 октомври е гратисният период за търговците да актуализират фискалните си устройства съгласно новите стандарти. Тъмнишка препоръча на гражданите да заявят персонален идентификационен код (ПИК), който дава достъп на клиентите на агенцията до някои електронни услуги. Това по думите й ще ги улесни във връзка с процеса по разплащанията.

Системите на НАП са готови вече с двойното обозначаване и който има ПИК, може да направи справки за осигурителния си доход, за трудови договори, дължими данъци и др., като сумите в тях са и в двете валути, каза Лора Георгиева, главен експерт в звено "Комуникации" в Териториалната дирекция във Варна на Националната агенция за приходите. Тя добави, че гражданите могат да подават сигнали на всички електронни адреси на централно управление на НАП и териториалните структури НАП, по телефона, както и в деловодствата на всички териториални структури на приходната агенция.

Експертите от КЗП и НАП насърчиха гражданите активно да търсят информация и да съобщават за нередности, за да бъде преходът към новата валута плавен и прозрачен.

През септември на информационна среща в Разград, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, министри и експерти от различни институции представиха конкретни аспекти от въвеждането на еврото. Въпросите за двойното обозначаване на цените, плащанията в монети и необоснованото повишаване на цените бяха засегнати по време на информационна среща за еврото в Цар Калоян. Информационни срещи за еврото в област Разград предстоят в Завет и Кубрат.