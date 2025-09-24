По-висок от очакваното спад на японското производство през септември показва индексът на мениджърите по доставките

Производствената активност в Япония е намаляла повече от очакваното през септември, показват предварителните данни на индекса на мениджърите по покупките (PMI) на "Стандард енд Пуърс Глобъл" (S&P Global), цитирани от Ройтерс. Спадът е свързан с отслабено външно търсене под натиск от високите търговски мита на САЩ.

Индексът се е понижил до 48,4 пункта през първите три седмици на септември (най-ниското ниво от пет месеца насам) спрямо 49,7 пункта през август. Очакванията бяха за 49,5 пункта. Стойност под 50 означава свиване на сектора. Най-силно засегнати са автомобилната и стоманодобивната индустрия.

Данните показаха, че индексът на производствената продукция също е спаднал до най-ниското си ниво за последните шест месеца, докато индексът на новите поръчки е достигнал петмесечно дъно.

Спадът на новите поръчки се свързва от някои фирми с предпазливата политика по отношение на запасите в условията на сложна пазарна конюнктура, което допринася за намаляване на производството. Спадът на поръчките за износ обаче е по-малък спрямо 17-месечното дъно през август.

Същевременно натискът върху разходите на производителите намаля донякъде. Инфлацията на производствените цени се понижи до нива, невиждани от началото на 2021 г., въпреки че производствената инфлация се ускори спрямо август.

Анализаторите на "Стандард енд Пуърс Глобъл" отбелязват, че влошаването се дължи както на по-слабото търсене на износ, така и на предпазливост по отношение на вътрешните запаси.

Секторът на услугите остава стабилен – съответният подиндекс възлиза на 53,0 пункта през септември при 53,1 пункта месец по-рано. Услугите са по-слабо изложени на ефекта от митата, а вътрешното и външното търсене остават силни.

Комбинираният индекс, който проследява секторите на услугите и производството, се е повишил до 51,1 пункта през септември, което показва запазване на растежа на бизнес активността, макар и с най-бавен темп от четири месеца.