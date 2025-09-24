Подробно търсене

По-висок от очакваното спад на японското производство през септември показва индексът на мениджърите по доставките

Бойчо Попов
По-висок от очакваното спад на японското производство през септември показва индексът на мениджърите по доставките
По-висок от очакваното спад на японското производство през септември показва индексът на мениджърите по доставките
Снимка: AP/Eugene Hoshiko, архив
Токио,  
24.09.2025 08:16
 (БТА)

Производствената активност в Япония е намаляла повече от очакваното през септември, показват предварителните данни на индекса на мениджърите по покупките (PMI) на "Стандард енд Пуърс Глобъл" (S&P Global), цитирани от Ройтерс. Спадът е свързан с отслабено външно търсене под натиск от високите търговски мита на САЩ.

Индексът се е понижил до 48,4 пункта през първите три седмици на септември (най-ниското ниво от пет месеца насам) спрямо 49,7 пункта през август. Очакванията бяха за 49,5 пункта. Стойност под 50 означава свиване на сектора. Най-силно засегнати са автомобилната и стоманодобивната индустрия.

Данните показаха, че индексът на производствената продукция също е спаднал до най-ниското си ниво за последните шест месеца, докато индексът на новите поръчки е достигнал петмесечно дъно.

Спадът на новите поръчки се свързва от някои фирми с предпазливата политика по отношение на запасите в условията на сложна пазарна конюнктура, което допринася за намаляване на производството. Спадът на поръчките за износ обаче е по-малък спрямо 17-месечното дъно през август.

Същевременно натискът върху разходите на производителите намаля донякъде. Инфлацията на производствените цени се понижи до нива, невиждани от началото на 2021 г., въпреки че производствената инфлация се ускори спрямо август.

Анализаторите на "Стандард енд Пуърс Глобъл" отбелязват, че влошаването се дължи както на по-слабото търсене на износ, така и на предпазливост по отношение на вътрешните запаси.

Секторът на услугите остава стабилен – съответният подиндекс възлиза на 53,0 пункта през септември при 53,1 пункта месец по-рано. Услугите са по-слабо изложени на ефекта от митата, а вътрешното и външното търсене остават силни.

Комбинираният индекс, който проследява секторите на услугите и производството, се е повишил до 51,1 пункта през септември, което показва запазване на растежа на бизнес активността, макар и с най-бавен темп от четири месеца.

/БП/

Свързани новини

19.09.2025 07:49

Японската централна банка остави лихвите без промяна, започва продажба на рискови активи

Японската централна банка ("Банк ъв Джапан" – Bank of Japan) запази основния краткосрочен лихвен процент на равнище от 0,5 на сто, но реши да започне продажба на притежаваните от нея рискови активи. Мярката е част от поетапното ограничаване на
09.09.2025 16:19

"Хитачи" открива нов завод за железопътни вагони на стойност 100 милиона долара близо до Вашингтон

Японският конгломерат "Хитачи" (Hitachi) откри фабрика за железопътни вагони на стойност 100 милиона долара в щата Мериленд, съобщи агенция Киодо. Новото съоръжение, разположено в Хейгърстаун близо до Вашингтон, е способно да произвежда по 20 вагона
29.08.2025 10:35

Япония обяви "ново ниво" на развитие на връзките си с Великобритания, след пристигането на британски самолетоносач в Токио

Министрите на отбраната на Япония и Великобритания вчера приветстваха "дълбокото стратегическо съгласуване" между двете страни, докато британски самолетоносач от Кралския военноморски флот направи историческо посещение в пристанището на Токио, предаде Асошиейтед прес.
28.08.2025 18:35

Япония заяви, че сътрудничеството с Великобритания в сферата на сигурността е на „ново равнище“ след пристигането на британски самолетоносач в Токио

Министрите на отбраната на Япония и Великобритания приветстваха днес „дълбокото стратегическо сътрудничество“, докато на пристанището в Токио акостираше самолетоносач от британския Кралски флот, предаде Асошиейтед прес, описвайки събитието като историческо.
01.08.2025 13:22

Промишленото производство в Азия се свива заради слабото търсене и несигурността около американските мита

Промишленото производство в Азия продължи да се влошава през юли, показват частни проучвания, публикувани днес. Слабото глобално търсене и продължаващата несигурност около американските мита оказват натиск върху бизнес настроенията в региона,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:29 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация