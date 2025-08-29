Подробно търсене

Япония обяви "ново ниво" на развитие на връзките си с Великобритания, след пристигането на британски самолетоносач в Токио

Гости и екипажa на самолетоносача "Принс ъф Уелс" на Кралския флот позират за групова снимка по време на посещението му в пристанището на Токио, 28 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Eugene Hoshiko
Токио,  
29.08.2025 10:35
 (БТА)

Министрите на отбраната на Япония и Великобритания вчера приветстваха "дълбокото стратегическо съгласуване" между двете страни, докато британски самолетоносач от Кралския военноморски флот направи историческо посещение в пристанището на Токио, предаде Асошиейтед прес.

Самолетоносачът "Принс ъф Уелс", който оглавява ударна група, включваща 4000 военнослужещи от 12 държави, разположени на осеммесечна мисия в региона, е първият чуждестранен самолетоносач, който акостира край японската столица, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли на съвместна пресконференция с японския си колега Ген Натакани.

"Горди сме, че сега издигаме нашето сътрудничество по въздух и по вода до ново ниво", добави Хийли.  

Стратегическото сътрудничество с Япония е част от ангажимента на Великобритания да бъде по-активна в икономиката и сигурността в Индо-тихоокеанския регион.

"Япония и Великобритания са най-близки партньори в областта на сигурността в Азия и Европа и ние постоянно засилваме сътрудничеството", заяви Накатани. "Изключително съм щастлив да споделя този исторически момент, в който японско-британското сътрудничество достигна ново ниво", добави той.

Двете страни участват в разработването на нов изтребител, който трябва да бъде разположен до 2035 г. в рамките на т.нар. Глобална бойна въздушна програма, която включва и Италия.

В съвместно изявление двете министерства отново потвърдиха и ангажимента си за ускоряване на работата за подписване на първия международен договор за проекта до края на годината.

Те заявиха, че проектът ще помогне за поддържането на националните въздушни сектори, за максимално използване на новите технологии за справяне с бъдещи заплахи и за защита на критичните индустрии.

Япония се стреми да разшири своите отбранителни връзки извън традиционния си съюзник САЩ, за да засили възпирането срещу нарастващата настъпателност на Китай в региона.

По време на скорошни многонационални военноморски учения британски изтребител Ф-35Б за първи път кацна на палубата на "Джей Ес Кага" - един от двата японски самолетоносача, които са ключови за продължаващото военно укрепване на страната.

