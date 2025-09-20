Подробно търсене

Ивона Величкова
Двадесети юбилеен национален събор за опазване на местните български селскостопански породи животни ще се проведе в Калофер
Снимка: Организаторите
София,  
20.09.2025 07:00
 (БТА)

Двадесети юбилеен национален събор за опазване на местните български селскостопански породи животни ще се проведе в Калофер, местност "Паниците", от 10:30 часа днес, съобщиха организаторите. 

Програмата включва дефиле на животни от породите сиво искърско говедо, кафяво българско говедо, каракачански кон, дългокосместа калоферска коза, каракачанско куче и други. Посетителите ще могат да разгледат също изложение на традиционни занаяти и представяне на екологично чисти месни, млечни и пчелни продукти. 

Събитието се провежда под патронажа на министъра на земеделието и храните Георги Тахов и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

За музикалната част на събитието ще се погрижат Иво Папазов – Ибрям, оркестър "Орфей" с ръководител Георги Янев, Нина Иванова и Валери Караасенов, Петър Войников, Ангел Ламбов, Петър Ралчев и Сашо Михайлов – Салиф.

Организатор на събитието е Румен Стоянов – местен родолюбец и пазител на българското. 

/ИЦ/

