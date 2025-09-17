Българо-корейски земеделски бизнес форум ще представи ИТ решения за животновъдството на 26 септември в София

Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема "Смарт (умна) ферма в животновъдството" ще се проведе на 26 септември от 10:00 часа в столичния хотел "Интерконтинентал", съобщиха от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), които организират събитието съвместно с Българо-корейската търговска камара.

Форумът ще постави акцент върху внедряването на интелигентни технологии и обмяната на опит в сферата на животновъдството. Водещи южнокорейски компании ще представят иновативни решения, модерни ИТ технологии и добри практики както в животновъдството, така и в преработката на продукти от животински произход.

Събитието е насочено към фермери, преработватели, организации и институции в аграрния сектор, които проявяват интерес към иновации и международно сътрудничество. То ще даде възможност за неформална дискусия и обмяна на добри практики и експертен опит с южнокорейски предприятия в областта на животновъдството и преработката на продукти от животински произход.

За официалното откриване на форума са поканени посланикът на Република Корея в България Донг-бе Ким, министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева.

Участието в събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.



