От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци, съобщи министър Иванов

Екатерина Тотева
БТА, София (14 август 2025) Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов (вляво) и кметът на Плевен Валентин Христов (вдясно) дадоха пресконференция след среща в МРРБ във връзка с липсата на вода и ВиК проблеми с инфраструктурата в Плевен.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ВЯ)
София,  
14.08.2025 11:59
 (БТА)

От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той коментира това след края на свиканата от него среща в министерството с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и с ръководството на ВиК холдинга във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен.

Кметът на Плевен Валентин Христов съобщи пред журналисти, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата. По думите му това е основен проблем за града. Имаме около 70 процента загуба във водопреносната мрежа, допълни той.

Христов информира, че от другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.

Министър Иванов съобщи, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът.

Той съобщи, че в рамките на две седмици "ВиК - Плевен" и общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в средата на септември да започнат физически да бъдат подменяни, за да спрат загубите на вода.

