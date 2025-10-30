Общинските съветници в Шумен приеха нов начин за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци - на база ползвател

Общинските съветници в Шумен приеха промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината в частта за такса битови отпадъци (ТБО). С решението си Общинският съвет прие нов начин за изчисляване на размера на таксата – на база ползвател.

Докладната записка по точката бе внесена от зам.-кмета по образование и култура на община Шумен Даниела Савчева. Проектът за промени в Наредбата е публикуван на 7 октомври на интернет страницата на Общината с цел провеждане на консултации с гражданите и юридическите лица, се посочва в докладната. Начинът за определяне на ТБО ще бъде на основа ползвател, като е изготвена Методика за изчисляване на ТБО. Принципът "замърсителят плаща" изисква таксата да е свързана с действителното ползване на имота, се уточнява в докладната.

Хората възприемат предлаганото ново изчисление на ТБО, каза на 27 октомври заместник-кметът по бюджет и финанси на община Шумен Бейнур Ахмед. От пресцентъра на Общината съобщиха, че съотношението на гражданите спрямо предприятията е 40 към 60 на сто по отношение на разходите, които ще се плащат за жилищни и нежилищни имоти за всяка от трите услуги, формиращи ТБО - събиране, третиране на отпадъците и опазване на чистотата. В началото на октомври бе представен проектът на Наредба, предложените промени в методиката за изчисляване на таксата битови отпадъци също бяха разяснени тогава.