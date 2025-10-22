ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ вече са една партия, каза Ивайло Мирчев

ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ вече са една партия. Това е опасно за страната ни, защото оттук нататък Пеевски еднолично управлява България. Ще се противопоставим много силно на това. Това каза в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” и депутатът от парламентарната група на “Продължаваме промяната - Демократична България” (ПП-ДБ). Той каза, че формацията ще покаже на гражданите, че може да бъде алтернатива на статуквото.

По-рано сутринта със съвместно изявление ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Докато Титаник потъва, капитаните не смеят дори вече да преподреждат дивана, коментира още Мирчев. “Приключи Борисов, пенсионира се, Пеевски взима решенията”, каза той.

Другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов каза, че трябва да се пристъпи към промени в Закона за съдебната власт, за да се изменят правилата и да бъде направен избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. По думите му така Делян Пеевски ще бъде изваден от съдебната власт.