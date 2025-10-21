В града и във всички населени места в община Тетевен ще бъде подменено старото улично осветление, съобщиха от администрацията.

Обновлението се извършва по проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на община Тетевен”, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Около 3500 стари осветителни тела, които са с висок разход на енергия, ще бъдат подменени с такива със светодиодна (LED) технология. Заедно с тях ще се подменят и рогатките с осветители с ефективно светлоразпределение и висока степен на защита. Ще се въведе и интелигентна система за контрол, наблюдение и процесно управление на уличното осветление.

За БТА заместник-кметът на общината Тони Стоев каза, че общата стойност на проекта за подмяна на уличното осветление е близо 1,92 млн. лв. Реализацията му трябва да приключи до края на март 2026 г.

Дейностите по подмяната на старите улични лампи започна от село Черни Вит. Инспекция на работния процес бе направена от кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, заместника ѝ Тони Стоев и кмета на Черни Вит Цветослава Христова.

По думите на д-р Бояджиева с реализацията на проекта Тетевен прави още една важна крачка към по-модерна, по-зелена и енергийноефективна община. Подмяната на старите осветителни тела с нови LED и соларни лампи ще допринесе не само за по-добра осветеност и безопасност в населените места, но и за значително намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии, посочи тя. И допълни, че въвеждането на интелигентна система за контрол и управление на уличното осветление е част от дългосрочната визия за устойчиво развитие и модерна инфраструктура на ръководството. Вярвам, че с тези инвестиции Тетевен ще продължи да бъде пример за иновативна и отговорна община, насочена към по-добро качество на живот за своите жители, подчерта кметът.