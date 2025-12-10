Около 4000 потребители от България са регистрирани в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE. Порталът за споделяне на добри практики, ресурси и опит на професионалисти в сферата на образованието и обучението е достъпен на 32 езика, включително на български. Именно българската страница е на първо място в Европа по брой публикувани ресурси и информация през 2025 г., съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

От МОН поясняват, че това е станало известно на конференция, посветена на десетгодишнината от създаването на EPALE. „През 2015 г. платформата имаше около 30 000 потребители в европейски мащаб. Към настоящия момент тя вече обхваща 150 000 души. Това е възможно благодарение на интерактивността на този инструмент. Той не познава териториални граници и езикови бариери“, каза Мая Славова, ръководител на проекта EPALE за България.

Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова посочи, че осигуряването на качествено професионално образование за възрастни и хора, които искат да намерят своята реализация, е ключово за успешното развитие на нашето общество с неговите демографски особености. Платформата EPALE е един от инструментите за реализиране на тези политики. „Целта ни е да изградим умно, модерно и хармонично общество на знанието, в което всеки може да намери своята пътека на всеки един етап от живота си“, каза Таня Михайлова.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева коментира, че държавата и различни сектори на икономиката разчитат на хора в по-напреднала възраст. Затова трябва да се формира политика за удължаване на трудовата активност на хората.

В конференцията за десетгодишнината на EPALE се включи и бившият министър на образованието и науката проф. Тодор Танев, който е и първият човек в България, регистриран в платформата. Участие взеха и дългогодишният ръководител на проекта EPALE за България Валентина Дейкова, експерти от МОН, представители на академичните среди, социални партньори и други.

В рамките на конференцията участниците проследиха развитието на EPALE от създаването й до днес. Представени бяха ключовите етапи, постигнатите резултати и предизвикателствата, през които преминава платформата в стремежа си да бъде надежден инструмент в подкрепа на професионалистите в областта на ученето на възрастни.

Представени бяха и актуални теми, пряко свързани с тематичните фокуси на EPALE за 2025 г. - изкуственият интелект, основните умения и уменията на бъдещето. Лекторите обсъдиха въздействието на новите технологии върху обучението на възрастни, необходимостта от адаптивни компетентности и ролята на образователните институции за подготовката на гражданите за динамичния пазар на труда. Представен беше и проектът „Програма за уменията“ (Agenda 4 Skills), насочен към обучението на възрастни.