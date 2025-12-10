След Лувъра и дворецът Версай увеличава цените за посетители от страни извън Европейското икономическо пространство

Дворецът Версай ще увеличи с три евро входната си такса за посетители извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) според система за диференцирано ценообразуване, въведена от Министерството на културата, която беше приета и за Лувъра, предаде АФП, позовавайки се на институцията.

Мярката ще влезе в сила на 14 януари 2026 г. По време на пика на туристически сезон (от 1 април до 31 октомври) гражданите на страни извън ЕИП, което включва ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, вече ще трябва да плащат 35 евро за вход, в сравнение със сегашните 32 евро. Увеличението на входната такса е с 9,4 процента.

Очаква се решението да донесе допълнителни 9,3 милиона евро годишно според прогнозите, базирани на посещаемостта през 2024 г.



Миналата година дворецът Версай е бил посетен от 8,4 милиона души, 83 процента от които чужденци.



Американците, които съставляват 15 процента от всички посетители, са най-голямата група чужденци, пред Китай и Италия, и двете страни с по 6 процента, според годишния доклад на институцията.

В края на ноември и Лувърът реши да увеличи цената на входните билети за жителите извън ЕИП. От 14 януари те ще трябва да плащат 32 евро вместо сегашните 22 евро, което представлява увеличение с 45 процента.