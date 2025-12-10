Румънският Конституционен съд отложи произнасянето си по проектозакон за пенсиите на магистратите

Румънският Конституционен съд отложи за 28 декември произнасянето си за конституционността на закон, предвиждащ увеличаване на възрастта за пенсиониране на магистратите и намаляване на размера на пенсиите им, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

Жалбата срещу закона, който правителството прокара в парламента чрез съкратена процедура на 2 декември, беше подадена от Върховния касационен съд. Нормативният акт, който предвижда увеличаване на пенсионната възраст до 65 години в рамките на 15 години и ограничаване на размера на пенсията до 70 процента от последната нетна заплата, предизвика протести в съдебната система.

В жалбата на Върховния касационен съд се посочва, че направените от правителството на премиера Илие Боложан изменения "дискриминират магистратите спрямо останалите бенефициенти на специални пенсии".

Реформата на специалните пенсии на магистратите е част от усилията на правителството за овладяване на прекомерния дефицит и изискване на Европейската комисия за отпускане на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Проектът вече беше отхвърлен веднъж от Конституционния съд през ноември, след което правителството на премиера Илие Боложан го преработи. Висшият съвет на магистратите в Румъния също даде отрицателно становище в края на миналия месец, което има само консултативен характер.

Хотнюз отбелязва, че на 28 декември ще се навърши един месец от изтичането на срока, до който Румъния трябваше да приеме измененията в пенсиите на магистратите, за да получи от Европейската комисия 231 милиона евро от НПВУ.