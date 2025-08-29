Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ ,  
29.08.2025 16:48
 (БТА)

Над 200 съдилища в цяла Румъния преустановиха дейността си в знак на протест срещу реформата на специалните пенсии на магистратите, съобщава вестник „Адевърул“. Служителите настояват за спешно оттегляне на законопроекта и се аргументират, че върховенството на закона е сериозно засегнато, а съдебната система – дестабилизирана.

На 26 август прокурори и съдии от апелативните съдилища в Букурещ, Яш, Орадя, Констанца, Алба Юлия, Бакъу, Галац, Сучава, Търгу Муреш, както и служители от Военния трибунал и Военния апелативен съд в румънската столица, обявиха, че преустановяват дейността си за неопределено време. Два дни по-късно към акцията се присъединиха и други техни колеги от страната.

Недоволните настояват правителството на Илие Боложан да оттегли законопроекта за специалните пенсии на магистратите. Реформата предвижда намаляване на техния размер и увеличаване на пенсионната възраст на 65 години. В момента средната пенсия в областта на правосъдието е около 5000 евро и понякога достига суми от над 10 000 евро на месец.

Междувременно ресорният министър Раду Маринеску заяви, че ръководеното от него ведомство не е било информирано за протестите в страната и че стачките в съдебната система не са разрешени.

„Всички форми на протест, които предприехме, са резултат от законовите разпоредби. От синдикална гледна точка те са ни позволени. Мисля, че е неуместно да се казва, че те са незаконни, защото самата Конституция и законът за социалния диалог ни предоставят правото на протест“, контрира днес председателят на Националния съюз на съдебните служители Каталин Траистару, цитиран от ПРО ТВ.

Той допълни, че в момента съдебната дейност не е засегната и неотложните дела се разглеждат.

/ВН/

Към 16:58 на 29.08.2025

