В Елхово откриха новопостроена сграда на Дома за стари хора

В Елхово официално беше открита новопостроената сграда на Дома за стари хора, съобщиха от общинския пресцентър. Изграждането ѝ е на стойност близо 1,4 млн. лева от Националния план за възстановяване и устойчивост. Там вече са настанени потребителите от дома за възрастни хора в елховското село Чернозем. Идеята за преместването на социалното заведение в град Елхово е с цел подобряване на качеството на социалната услуга.

Новата сграда на дома е с капацитет за настаняване на 16 души. Всички стаи са със самостоятелен санитарен възел, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. Обособени са общи помещения – дневен кът с трапезария, стая за среща с близки, за трудотерапия. Дворното пространство е оформено с кътове за отдих и двигателна активност, както и мини зеленчукова градина.

На откриването присъстваха областният управител на Ямбол Николай Костадинов, кметът на Елхово Петър Гендов, председателят на местния Общински съвет Снежана Делчева, общински съветници, директори на различни институции в града. Отслужен беше и водсосвет от архиерейския наместник на Тополовградска духовна околия отец Николай Клюнков.