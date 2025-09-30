Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Общинските съветници подкрепиха две докладни записки за промяна в бюджета на Община Велики Преслав за 2025 година
Заседание на Общинския съвет във Велики Преслав. Снимка: кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Шумен,  
30.09.2025 17:31
 (БТА)

Общинските съветници във Велики Преслав подкрепиха две докладни записки, внесени от кмета на община Велики Преслав инж. Янко Йорданов, за промяна в бюджета на Общината за 2025 година.

Инж. Йорданов отбеляза пред съветниците, че промени в бюджета се налагат заради промяна в поименния списък по Капиталовата програма на общината. Според докладната записка промените са мотивирани и от придобиване на оборудване, машини и съоръжения. 

С решение на общинските съветници се одобряват и компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Велики Преслав за 2025 г. за местни дейности, както следва: намалява разхода в дейност "Осветление на улици и площади" и увеличава разхода по дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата". С решението на Общинския съвет се одобряват и средствата за ремонт и възстановяване на два военни паметника в двора на църквата "Св. Димитър" в с. Златар.

Както БТА съобщи, общинските съветници във Велики Преслав подкрепиха докладни записки за купуване на товарен автомобил за нуждите на "БКС" ЕООД, гр. Велики Преслав и за изпълнението на бюджета на община Велики Преслав към 30 юни 2025 година.

/ТНП/

