Общинските съветници подкрепиха две докладни записки за промяна в бюджета на Община Велики Преслав за 2025 година

Общинските съветници във Велики Преслав подкрепиха две докладни записки, внесени от кмета на община Велики Преслав инж. Янко Йорданов, за промяна в бюджета на Общината за 2025 година.

Инж. Йорданов отбеляза пред съветниците, че промени в бюджета се налагат заради промяна в поименния списък по Капиталовата програма на общината. Според докладната записка промените са мотивирани и от придобиване на оборудване, машини и съоръжения.

С решение на общинските съветници се одобряват и компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Велики Преслав за 2025 г. за местни дейности, както следва: намалява разхода в дейност "Осветление на улици и площади" и увеличава разхода по дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата". С решението на Общинския съвет се одобряват и средствата за ремонт и възстановяване на два военни паметника в двора на църквата "Св. Димитър" в с. Златар.

Както БТА съобщи, общинските съветници във Велики Преслав подкрепиха докладни записки за купуване на товарен автомобил за нуждите на "БКС" ЕООД, гр. Велики Преслав и за изпълнението на бюджета на община Велики Преслав към 30 юни 2025 година.