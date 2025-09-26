Общинският съвет във Ветово реши да не подкрепи промените във ВиК дружеството в Русе

Представителят на Община Ветово кметът Мехмед Мехмед да не подкрепи промените във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, които предлага министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, на предстоящото на 30 септември общо събрание на съдружниците в дружеството. Това реши на днешното си извънредно заседание местният Общински съвет.

Според предложението на министър Иванов в дружеството следва да влезе нов съдружник - „Български ВиК холдинг“ ЕАД , гр. София. Справка в Търговския регистър сочи, че по същество едноличен собственик на капитала на столичното дружество е българската държава чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството. Според предложениетo следва да се прехвърли правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 205 032 дружествени дяла с номинална стойност един лев всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- гр. Русе, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Предлага се още държавата да бъде представлявана в русенското дружество не от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а от "Български ВиК Холдинг“ ЕАД – София.

Кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед заяви, че към момента никой не е убедил представителите на местната власт, които са съдружници в дружеството, че този ход е полезен за ВиК - Русе. Той отчете, че това дори може да доведе до повишаване на цените на предоставяните от дружеството услуги. По думите му опасенията му идват от факта, че в холдинга има и други дружества, които не са с толкова добри финансови показатели като русенското. Д-р Мехмед уточни, че тези предложени промени във ВиК дружеството могат да се случат само с подкрепата на всички съдружници, а и други негови колеги са заявили, че няма да сторят това.