Съветниците в Свиленград гласуваха за повишаване на тарифите за таксиметров превоз по искане на бранша

Таксиметровият превоз в Свиленград поскъпва. Решението беше взето на днешното заседание на Общинския съвет по предложение, внесено от кмета арх. Анастас Карчев, депозирано в администрацията от представители на бранша в общината.

Според приетите решения, тарифата за километър пробег във времето от 6:00 часа до 22:00 часа, в минималната си ставка e променена от 1,10 лв. на 1,50 лв. , а в максималната си - от 1,50 лв. на 2,20 лева. Размерът на нощната тарифа, която е във времевия отрязък 22:00 - 06:00 часа, е променена от досегашната минимална стойност от 1,30 лв. на 1,80 лева, а в максималната ставка става от 1,70 лв. на 2,30 лева за километър.

Запазва се досегашната ситуация разрешителните за таксиметров превоз да са валидни за срок от една година. Съветниците решиха максималният брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, да е 50, като един превозвач може да има до десет таксита.

Освен тази точка от проекта за дневен ред с 13 докладни, бяха утвърден и допълнителни девет. Те са свързани основно с промени в подробния устройствен план и уличната регулация.

Една от допълнителните докладни, която бе приета, е Община Свиленград да кандидатства за безвъзмездно финансиране през Министерството на земеделието и храните за изграждане на водопровод от близкия до село Сладун язовир, който де с ползва при ситуация на пожари. Беше разяснено, че Свиленград е сред общините, определени като рискови за пожари, бедствия и аварии в страната.