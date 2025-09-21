Временна организация на движението за част от централните улици във Видин се въвежда на 22 септември заради инициативата „Ден без автомобили“

Временна организация на движението за част от централните улици във Видин е въведена на 22 септември. Поводът е инициативата „Ден без автомобили“, информира началникът на отдел „Екология“ в Община Видин Светла Ангелова.

От 08:00 до 17:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по улица „Цар Симеон Велики“ - от кръстовището с улиците „Княз Дондуков“ и „Александър Батенберг“ до кръстовището с улиците „Екзарх Йосиф I“ и „Митрополит Кирил“, както и в участъка до паркинга на МОЛ–Видин. Те ще бъдат затворени за движение, спиране и паркиране. Въведената организация на движение ще бъде обозначена със съответните заграждения, оборудвани с пътни знаци и указателни табели. Целта на инициативата е както да се насърчат гражданите да се движат повече и поведението за по-чиста околната среда.

Всяка година се включваме в Европейската седмица на мобилността и в инициативата „Ден без автомобили“, каза Светла Ангелова. По този начин обръщаме внимание, че е полезно за всички да намалим използването на автомобили, отбеляза тя. Това е може би един от най-натоварените участъци във Видин и традиционно го използваме като „червен светофар“, като сигнал, че прекаляваме с придвижването с автомобили, със замърсяването на града, подчерта Ангелова. Работи се за още обособени велоалеи, за повече възможности за придвижване без автомобил, за това да могат хората да преминават свободно, допълни началникът на отдел „Екология“.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ е най-голямата инициатива на Европейската комисия, посветена на устойчивата градска мобилност, която се провежда всяка година в периода от 16 до 22 септември. Темата на тазгодишното издание - „Мобилност за всички“, приканва да се преосмисли всяко пътуване и да се работи за осигуряване на мобилност за всички хора, независимо от техните доходи, местоположение, пол или способности, информират от Министерството на околната среда и водите.