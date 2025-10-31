На днешното си редовно заседание общинските съветници в Невестино актуализираха разпределението на средствата за капиталови разходи на Общината за 2025 г.

Съветниците добавиха нов обект към инвестиционната програма на община Невестино „Изграждане на инфраструктурен обект" с обект „ППР-Напорен тръбопровод“ от съществуваща помпена станция до съществуващ резервоар и вътрешна мрежа на махала „Ковачка" в село Еремия на стойност 20 000 лв.

С решението си съветниците дадоха съгласие средствата да бъдат прехвърлени от Резерв за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на община Невестино.