Областният кризисен щаб по проблемите с безводието в Плевен ще заседава един път месечно, съобщи областният управител Мартин Мачев

Областният кризисен щаб по проблемите с безводието ще заседава един път месечно, а не както досега всеки петък. Това съобщи областният управител Мартин Мачев по време на днешното заседание в зала „Плевен“ на Областната администрация. Той каза, че към момента остават всички предприети мерки, а при необходимост, при извънредни ситуации, щабът ще заседава и повече от един път в месеца. Мачев подчерта, че остава в сила изискването всяка седмица отговорните институции да изпращат свои доклади до него, които той на свой ред изпраща към Министерския съвет.

На заседанието бяха отчетени свършените дейности във връзка с безводието през изминалата седмица. Кметът Валентин Христов обобщи какво предприема общинската управа във връзка с реконструкция на водопроводи в различни части на града.

Стабилизирано е водоснабдяването в град Плевен, навсякъде е нормално. Текат обаче много аварии, които се отстраняват своевременно, в спешен порядък се работи по компрометирани участъци, съобщи управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски. Той допълни, че е извършен монтаж на съвременен редуцир вентил, за да може да се вдигне налягането в района при паметника „Донски казаци“ и се ремонтира безтраншейно по улица „Люляк“.

На днешното заседание на Областния щаб по проблемите с безводието за първи път участва новоназначеният заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен Христо Кочев.