Подробно търсене

Крехко възстановяване на европейското вино през 2025 г.: Производството леко нараства, но предизвикателствата продължават

Ивона Величкова
Крехко възстановяване на европейското вино през 2025 г.: Производството леко нараства, но предизвикателствата продължават
Крехко възстановяване на европейското вино през 2025 г.: Производството леко нараства, но предизвикателствата продължават
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
31.10.2025 13:03
 (БТА)

Европейският винен сектор отчита приблизително 145,5 милиона хектолитра произведено вино за 2025 г., което представлява увеличение с 1 процент спрямо предходната година. Въпреки частичното възстановяване обемите остават със 7,5 процента под петгодишната средна стойност, съобщава най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека" (Copa-Cogeca).

Организацията посочва, че макар производството да показва признаци на стабилизиране, дългосрочната тенденция на спад продължава, като разликата между реколтите от 2025 г. и 2018 г. надхвърля 40 милиона хектолитра. Лозята в Европа продължават да се сблъскват с комбинация от предизвикателства, които затрудняват пълното възстановяване на сектора.

Трите водещи производители на вино в Европейския съюз - Италия, Франция и Испания, които заедно представляват около 80 процента от общия обем, са намалили производството си с 1,5 процента спрямо 2024 г. Италия остава най-големият производител в ЕС с приблизително 47 милиона хектолитра, следвана от Франция с около 37 милиона хектолитра, а Испания заема трето място с приблизително 31,5 милиона хектолитра.

Сред основните производители Испания, Германия и Португалия отчитат спад от съответно 15, 8 и 11 процента в сравнение с миналата година. За разлика от тях, Италия очаква увеличение на производството с 8 процента, а Франция – умерен ръст от 2,3 процента, макар че продукцията ѝ остава 12 процента под петгодишната средна стойност.

Според доклада лозята са били подложени на екстремни метеорологични явления през 2025 г. - горещи вълни, суши и наводнения, които са попречили на сектора да достигне нивата отпреди 2020 г. Горските пожари в Южна Франция в края на август са унищожили над 1000 хектара лозя, като косвено са засегнали до 16 000 хектара.

Слабото вътрешно търсене и икономическите притеснения също оказват натиск върху пазара. Инфлацията и несигурността на пазара на труда ограничават потреблението, а промените в навиците на потребителите не позволяват на търсенето да компенсира намалените обеми на производство.

Допълнително затруднение за сектора са митата, наложени от САЩ, най-големия пазар за европейски вина, върху вноса на европейски вина, които поддържат ниски обемите и цените, ограничавайки печалбите на производителите. Тези търговски бариери идват в период на глобална нестабилност и нарушени логистични вериги.

"Реколта 2025 показва колко трудни остават условията. Нашите лозя често се сблъскват с обстоятелства, които далеч не са идеални. И все пак в много случаи производителите са успели да обърнат неотдавнашната низходяща тенденция. В цяла Европа лозарите предоставят изключително качество, демонстрирайки забележителна отдаденост и устойчивост пред лицето на многобройните предизвикателства", коментира президентът на работната група по вино на "Копа-Коджека" Лука Риготи.

/БП/

Свързани новини

07.10.2025 11:50

Виното е най-добрият начин да спрем времето и да го затворим в бутилка, каза испанският винопроизводител Хуан Хесус Валделана в Пловдив

Виното е най-добрият начин да спрем времето и да го затворим в бутилка. Вътре в една бутилка е затворена личността на хората. Това каза испанският винопроизводител и собственик на винарна Bodegas Valdelana Хуан Хесус Валделана. Той бе сред
06.10.2025 18:25

Виненият туризъм като двигател на устойчиво развитие беше сред темите, засегнати в първия ден на Глобалната конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив

Виненият туризъм като двигател на устойчиво развитие беше сред темите засегнати в първия ден на 9-та Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН. Конференцията се провежда на 6 и 7 октомври под мотото
06.10.2025 11:47

България е утвърден производител на вино, отговарящ на изискванията за качество и защита на произхода, каза земеделският министър Георги Тахов

Към момента площите с винарски насаждения у нас възлизат на над 55 570 хектара, като 61 процента от тях са предназначени за вино със защитено наименование на произход, както и със защитено географско указание. Това каза министърът на земеделието и
17.11.2024 10:00

Спадът в производството на вино в ЕС през тази година отразява задълбочаващите се климатични промени, отчита "Копа-Коджека"

Европейският лозаро-винарски сектор отчита приблизително 144 милиона хектолитра производство на вино и мъст за 2024 г., което представлява лек спад от почти 3 на сто спрямо предходната година и 10 на сто под средната стойност за последните пет

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация